Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Voici le visage du CHR après sa rénovation

Le Centre hospitalier régional (Chr) de Yamoussoukro, a connu des travaux de rénovation. Il sera inauguré le mercredi 18 décembre 2019,par le chef de l'État.

Dans un document technique élaboré par l'opérateur Marylis Btp, filiale du groupe Snedai, qui a réalisé les travaux à travers la société de projet Med Afrique, il ressort que plusieurs travaux ont été menés dans l'établissement (qui date de 1972), afin de l'améliorer et lui donner un nouveau souffle. La plus grande innovation a été de doter le Chr d'un service d'Imagerie médicale.

Ce service permettra aux patients de faire leurs scanneurs, sans avoir besoin de se déplacer à Abidjan.

En plus de la salle de scanneur, ce service dispose d'une salle d'échographie générale, une salle d'échographie doppler, une salle de radiologie et un radiographe mobile et une autre salle pour la mammographie. Si toutes les salles citées sont entièrement équipées, celle mammographie est en passe de l'être.

Le cabinet dentaire du Chr a été également retouché. Il dispose désormais d'une seconde salle de consultation ainsi que de nouveaux équipements. À savoir, deux fauteuils dentaires, deux radios dentaires, deux développeuses ainsi que plusieurs kits à main et accessoires.

Le laboratoire du Chr a, lui aussi été entièrement rénové et son équipement renouvelé. Entre autres équipements reçus, un automate de biochimie, un automate d'électrophorèse, un analyseur de gaz de sang, un incubateur, une centrifugeuse à hématocrite ou encore, deux réfrigérateurs.

La Pharmacie ou encore le centre d'hospitalisation, n'ont pas été oubliés et ont également été réhabilités. L'hospitalisation disposera désormais de deux nouvelles salles d'ordinaires, de quatre lits, cinq chambres de catégorie avec des lits plus grands et des tables de chevets qui, selon la fiche technique, respectent les normes internationales.

Le service de gynécologie obstétricale (qui comprend les deux maternités) ainsi que le bloc obstétrical, entièrement réhabilité et équipé. Même la salle d'opération a été équipée. Il a bénéficié d'une table d'opération, un aspirateur, un scialytique plafonnier à 2 coupoles et d'un scialytique mobile.

Quatre autres appareils ont été livrés, au nombre desquels , une lampe ultra violette, un moniteur de surveillance ou encore une table d'anesthésie.

Les deux bâtiments de l'administration et les bureaux (Direction, bureau des entrées, salle de réunion, régie financière, surveillance générale, assistance sociale, hygiène-assainissement standard) ont été également rénovés et équipés par l'opérateur.

Précisons que c'est à l'issue d'un appel d'offres lancé le 15 septembre 2017, que la société Marylis Btp a été retenue pour le financement, la construction, la réhabilitation, l'extension, l'équipement et la maintenance des équipements de 5 hôpitaux généraux et de 3 Centres hospitaliers régionaux.

Pour cela, cette succursale du groupe Snedai a donc mis sur pied, selon les termes de la convention, Med Afrique, qui a en charge la gestion globale de ce programme qui concerne 8 hôpitaux.

Outre le Chr de Yamoussoukro, le programme concerne les hôpitaux d'Abobo-Nord, Abobo-Sud, Adjamé, Yopougon Attié, Grand Bassam, Daloa et Korhogo.