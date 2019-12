Maroc: Course de Tafilalet - Victoire de Zaghou Montacer et Aicha Bani

Les athlètes marocains Zaghou Montacer et Aicha Bani ont remporté la 8ème édition de la course de Tafilalet, organisée dimanche à Errachidia avec la participation de quelque 2.000 coureurs élites et amateurs marocains et étrangers.

Zaghou Montacer (Khemissat) a parcouru les 9,8 km de cette épreuve en 28mn26sec, suivi d'Abdelali Aichi (Ouarzazate), qui a réalisé un chrono de 29mn03sec, et de Ghachoui Hassan (Meknès) avec un temps de 29mn12sec.

Dans la catégorie féminine, Aicha Bani (Smara) a décroché la première place du podium en réalisant un chrono de 33mn54sec, suivie de Hayat Allaoui (Boumia) avec un temps de 35mn34sec et de Fatima Zahra Benthami (Khemissat) avec un temps de 37mn09sec.

Cette course a été organisée à l'initiative de l'Association Courses de Tafilalet, en collaboration avec la commune urbaine d'Errachidia, le but étant de promouvoir les valeurs et les principes à la fois du sport et du développement durable.

Cet événement ambitionne aussi de favoriser la démocratisation du sport, l'élargissement de la pratique de la course à pied, ainsi que l'éducation à l'environnement et aux principes de développement durable par le biais du sport.

Cette course, dont le parcours a sillonné les principaux quartiers d'Errachidia, bénéficie de la certification internationale de l'Association internationale des marathons et courses de distances (AIMS), ainsi que de l'appui technique de fameux athlètes.