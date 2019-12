Maroc: Inauguration du 3ème Salon "China Trade Week" Morocco à Casablanca

Participation de plus de 150 exposants chinois venus promouvoir leurs produits et conclure de nouveaux partenariats

Le 3ème Salon China Trade Week (CTW) Morocco 2019 et la 1ère édition de l'African technolgy show se sont ouverts, lundi à Casablanca, en présence de professionnels marocains et chinois en quête d'opportunités d'affaires.

Tenue à l'initiative de Mie Group Events, cette manifestation de trois jours, qui se veut une plateforme globale B2B dédiée aux échanges commerciaux sino-marocains, connaît la participation de plus de 150 exposants chinois de différents secteurs, notamment l'industrie du thé, le bâtiment, l'agriculture, l'électricité, l'électronique, les énergies renouvelables, le textile et les biens de consommation, venus promouvoir leurs produits et conclure de nouveaux partenariats avec les opérateurs économiques marocains.

"A l'occasion du 20ème anniversaire de MIE Groups, nous sommes honorés de conclure la saison CTW de cette année au Maroc en participant à la CTW et au Salon africain de la technologie à Casablanca, une métropole d'affaires d'envergure dans le monde arabe", a déclaré le président directeur général de MIE Group, David Wang, lors de la cérémonie inaugurale de cet événement.

Il a indiqué que les relations commerciales Maroc-Chine se sont renforcées significativement ces dernières années. "Nous sommes très reconnaissants envers le Maroc pour son soutien perpétuel à l'initiative de la Ceinture et la Route", a poursuivi M. Wang, soulignant que "le Royaume est l'épicentre du commerce entre la Chine, l'Afrique, le Moyent-Orient et l'Europe". Et d'ajouter que l'innovation et les tendances internationales ont été toujours au cœur du débat au MIE Group, rapporte la MAP.

De son côté, le vice-président stratégies et partenariats de MIE Group, Ahmed Zahoor, a fait savoir que ce salon fédère de grands professionnels marocains et africains du paysage numérique, ainsi que les chefs d'entreprise qui ambitionnent de bâtir l'avenir et de contribuer à la transformation digitale du marché africain.

D'après lui, la plateforme CTW Morocco incarne la relation historique sino-marocaine qui remonte à plus de 60 ans, faisant de la Chine le 3ème partenaire commercial du Maroc.

Pour sa part, le conseiller économique et commercial à l'ambassade de la Chine au Maroc, Jing Ning, a souligné que l'objectif de l'initiative de la Ceinture et la Route est de faire converger les cultures et réflexions des pays.

M. Ning, qui a salué l'ouverture du Royaume et les efforts consentis pour élaborer un nouveau modèle de développement, a fait remarquer que les opérateurs chinois souhaitent renforcer davantage la coopération économique, commerciale et culturelle avec le Maroc.

"Nous sommes fiers du développement que connaissent les liens d'amitié et de coopération sino-marocains et nous encourageons les entreprises chinoises, qui offrent des produits adaptés au marché marocain, à venir au Maroc pour établir de nouveaux partenariats", a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le président du conseil commercial sino-marocain de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Laraki, a indiqué que le Maroc offre trois avantages très importants, à savoir la stabilité et une économie fleurissante, la proximité avec l'Europe et la présence sur les marchés africains.

De son côté, le président fondateur du Club des dirigeants, Driss Drif, a précisé que cet événement est une occasion de rassembler et de fédérer d'autres entrepreneurs marocains afin qu'ils développent leurs activités et échangent leurs expériences, expertises et savoir-faire.

Il a, en outre, indiqué que le club des dirigeants est un hub d'affaires et d'influence qui fédère les entrepreneurs marocains pour développer leur réseau d'affaires d'une manière qualitative, sécurisée et efficace.

Pour sa part, Yasmina Benchekroun, directrice générale d'Abergower, compagnie britannique installée au Maroc, a souligné que la CTW Morocco 2019 présente une opportunité pour mettre en avant les avancées du Maroc en matière de digitalisation, d'archivage numérique et de dématérialisation.

Cette manifestation permet un partage des expériences et des expertises avec les opérateurs chinois et constitue une occasion pour souligner la nécessité de déployer davantage d'efforts pour atteindre l'objectif du zéro papier.