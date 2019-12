Ile Maurice: Distribution de tickets de métro - Retards et cafouillages à Pamplemousses

«Personne pane dir mwa nanien ofisielman» dit inlassablement la dame à la réception. Il était alors 9h30. La cinquantaine de personnes massées dans la cour du District Council de Pamplemousses s'impatientent alors que les tickets n'étaient toujours pas arrivés.

Certains, à l'instar d'Unuth Sachinaden, âgé de 60 ans, étaient sur place depuis 8h15. Cet habitant de Pointe-aux-Piments confie qu'il a fait le déplacement tôt pour être sûr d'avoir un ticket. «Mo envi amene madam promner impé. Zame ine ale dan train... » dit-il, rempli d'espoir. Son voisin, Fabien Roméo, qui lui a 64 ans, a fait le déplacement pour avoir un ticket pour son père. «Il a 92 ans. Le médecin lui a dit qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre. La, line tan métro, line envi alé... »

Mais les minutes s'écoulent, la foule grandit, et toujours pas de ticket en vue. Les deux préposés qui distribueront les billets sont sur place, mais ils n'en savent pas plus. «Ban biyé la en route» expliquent-ils tant bien que mal au public. La voiture qui transporte les billets devait passer par Moka et Flacq avant d'arriver à Pamplemousses, ont-ils laissé entendre. Ils ne savent pas non plus comment le contrôle se fera. «Bé si mo ré ale met laké kan mo fini gagne pou mwa, kouma ou pou koné ?» demande une dame. Pas de réponse. Aucune idée sur le nombre de tickets qui seront disponibles non plus. Pas de réponse non plus à la question de savoir si une personne pourra récu^pérer les billets pour ses proches... Par contre, une seule chose est sûre. «Ce matin nous ne distribuerons des billets que pour dimanche. Pou ban lezot zour, bizin vini apré.» Quand ? Dans l'après-midi-peut être...

Finalement, c'est à 10 heures que la distribution a commencé, pour ceux qui souhaitent voyager le dimanche di moins. Et oui, Fabien Roméo a pu récupérer les billets pour son père...

Port-Louis

A 11h, les billets vers Rose-Hill étaient déjà épuisés à la municipalité de Port-Louis. Il n'y avait que des billets de Rose-Hill à Port-Louis entre midi et 18 heures. Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le communiqué, la distribution dans la capitale ne se faisait que pour le trajet du dimanche 22 décembre et non pour toute la durée de la gratuité du métro.