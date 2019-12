Soudan: Médiation - La reprise des négociations directes entre le gouvernement et les mouvements demain

Juba — La médiation au Soudan du Sud a annoncé la reprise de la tournée de négociations entre le gouvernement soudanais et les autres parties "le Front Révolutionnaire Soudanais et le Mouvement Populaire de Libération du Soudan (MPLS-N) mercredi, pour poursuivre les négociations et le dialogue sur les questions qui sont toujours sur la table des négociations.

Elle a confirmé dans un communiqué mardi, "SUNA" en a obtenu une copie, la poursuite de la tournée de négociations indirectes entre les parties, qui s'est arrêtée lundi pour une journée.

La troisième tournée de négociations entre le gouvernement soudanais et les mouvements de lutte armée a eu lieu le 10 décembre. Les parties ont convenu de renouveler la Déclaration de Juba pour prolonger la tournee jusqu'en février prochain.

Mardi , les membres du Conseil Transitoire de la Souveraineté Gen. Yasser Al-Atta, Mrs Aisha Musa et le ministre de la Justice Nasr El-Din Abdel-Bari ont rejoint à la délégation gouvernementale aux négociations de paix à Juba et les négociations se poursuivent entre le gouvernement et les mouvements de lutte armée dans la plate-forme de Juba sur cinq voies, à savoir les deux régions (monts Nuba et Nil bleu), l'est, le centre et le nord et le Darfour.