Angola: Cuando Cubango - Le gouverneur invite l'armée à lutter contre les délits frontaliers

Menongue (Angola) — Le gouverneur de la province de Cuando Cubango, Júlio Bessa, a défendu mardi une plus grande implication du personnel militaire dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, la contrebande de bois, de drogues, de pierres précieuses et le braconnage.

Le gouvernant, qui s'exprimait lors de la cérémonie du 28e anniversaire de la création de l'armée, qui se célèbre ce mardi 17 décembre, a informé que des délits économiques dans les frontières avec la Zambie, à l'est, et la Namibie, au sud de Cuando Cubango, affectaient négativement le développement du pays, et de la province en particulier.

Júlio Bessa a dit que le succès du programme anti-corruption dépendait de l'unité pour transformer progressivement l'Angola en un pays de progrès et de prospérité.

Il a également appelé les responsables et le personnel de l'armée à Cuando Cubango à soutenir au maximum les projets de développement de la province, étant donné que la région regorge de rivières, de forêts et d'une diversité biologique, ce qui signifie que l'agriculture, l'agro-industrie et l'écotourisme sont ses vocations naturelles.

D'autre part, il a souligné le soutien militaire dans le transport de produits alimentaires et non alimentaires pour aider plus de 75 000 familles touchées par la sécheresse, ce qui représente un total de 350 000 personnes des neuf municipalités de cette province.

A son tour, le 2e commandant de la 5e division d'infanterie de la région militaire Sud, le brigadier Abilio Sambalanda, a souligné comme principaux défis l'amélioration progressive des conditions sociales des troupes.

Les frontières terrestres et fluviales avec la Namibie et la Zambie sont longues d'environ 900 kilomètres.