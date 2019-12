Congo-Kinshasa: Trésor Mputu - «Président ce n'est pas moi, ce sont les supporteurs... »

Le geste de Trésor Mputu après sa sortie au match qui opposait le Tout-Puissant Mazembe au DC Motema Pembe, dimanche, à Kamalondo, à Lubumbashi, a défrayé la chronique sportive nationale, surtout chez les analystes sportifs, donnant chacun, sa signification de ce doigt de Mputu à l'égard des dirigeants du club.

Ces derniers, très vexés, lui auraient même réservé des sanctions, le taxant d'un joueur indiscipliné.

Dans une interview accordée à nos confrères de Nyota TV, depuis Lubumbashi, où il serait même déjà écarté du groupe, Trésor Mputu Mabi, main sur le cœur, laisse entendre qu'il disait plutôt au président que ce n'est pas lui, ce sont les supporteurs.

« Lorsque je suis sorti, les supporteurs sont fâchés, et ont commencé à s'en prendre au coach. J'ai trouvé ça normal parce que ces attitudes des supporteurs sont très fréquentes dans le football lorsqu'ils estiment que leur chouchou est sorti. Mais, lorsqu'ils ont commencé à chanter Pamphile démissionnez, Pamphile démissionnez, je me suis mis débout en regardant où les autorités étaient assises pour dire au président Moïse Katumbi que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce sont les supporteurs. Quoi qu'il en soit, je demande pardon... ».

Trésor Muptu reconnaît que c'est Mazembe qui l'a façonné. Il a quitté Kinshasa tout petit, et c'est au sein de Mazembe qu'il a grandi, et il a tout gagné : « je ne peux dire quoi que ce soit contre Mazembe, et surtout contre le président Moïse que je considère comme mon Papa », affirme Mputu Trésor.L'emblématique attaquant de Mazembe regrette seulement cette manière de voir les choses des personnes mal intentionnées qui sont en train de créer et d'alimenter un conflit là où il n'a pas sa raison d'être.

Qu'est-ce qu'il s'est passé au juste ?

Le dimanche 15 décembre dernier, le TP Mazembe recevait Dcmp, dans son sanctuaire de Kamalondo, pour le compte de la 6ème journée, match en retard, du 25ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).Un match choc et très attendu entre les deux équipes en superforme en compétitions interclubs de la Caf. Et comme il fallait s'y attendre, le spectacle était au rendez-vous. La première mi-temps se solde sur un score de nul et vierge (0-0). Trésor Mputu qui a tout donné tout au long de cette première partie, accusait déjà quelques signes de fatigue, et devait sortir selon Mihayo Pamphile qui faisait sa propre lecture du match en tant que entraîneur.

C'est ainsi qu'à la 53ème minute, il fait monter Patou Kabangu Muluta à la place de Mputu Trésor. Les supporteurs se fâchent et commencent à s'attaquer à Mihayo. Pendant ce temps, Trésor Mputu prend la folie et son attitude change. Ses coéquipiers et certains membres du staff technique affirment avoir lu en Mputu un sentiment de mécontentement.Difficile de se maîtriser alors parce que soutenu et poussé par presque l'ensemble du stade, Mputu va se mettre débout pour s'adresser au président Moïse Katumbi ce que personne n'a entendu, mais avec un geste inapproprié. C'est ce geste-là, qui a fait couler beaucoup d'encres et salives dans la chronique sportive.

Des sanctions graves contre Mputu...

A en croire Damien Simbi, membre du comité directeur, Trésor Mputu a franchi la ligne rouge. Il est écarté du groupe et a déçu le président Moise Katumbi.Après avoir été remplacé par Patou Kabangu, Trésor Mputu, appuyé par ses fans, a ouvertement manifesté son mécontentement, allant jusque devant la tribune VIP, où étaient assis les dirigeants du club notamment, le président Moïse Katumbi Chapwe, parlant et pointant du doigt.

Déçu et indigné par ce comportement "inacceptable" de ce joueur emblématique, le comité directeur du club s'est réuni en urgence aussitôt après la rencontre indique Damien Simbi, et a décidé d'écarter le joueur du groupe en attendant des sanctions contre lui.«Permettez-moi, c'est une attitude qui dérange parce que Trésor s'est très mal comporté en présence du président de l'équipe qui est très touché et déçu par cette attitude. Trésor Mputu va être sanctionné. Lorsqu'on regarde ce que Mputu a fait pour le club et son attitude dimanche dernier, nous réfléchissons comment le libérer », a-t-il ajouté.

"La première de chose que ce joueur doit faire, ce sera de présenter ses excuses, d'abord au président Moïse Katumbi qu'il a nargué publiquement", a-t-il conclu.Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que ce changement du coach Mihayo de Mputu pour Kabangu a été un coaching payant, d'autant plus, 10 minutes plus tard, Kabangu ouvrira le score à la grande satisfaction du grand public, y compris ces fans de Mputu, avant que Rainford Kalaba n'ajoute le deuxième but, 2-0, score final.