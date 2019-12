Congo-Kinshasa: Les mines du Congo - Enjeu capital

L'or

Le Congo est classé douzième producteur de ce métal au monde. Et il existe dans cette colonie une vingtaine de sociétés aurifères, qui possèdent en tout soixante-deux mines, dont les principales sont celles de la Société des Mines d'Or de Kilo-Moto (8.700 kilos sur un total de 18. 000 en 1939), la Société de Grands Lacs Africains en fournit un pourcentage important (3100 kilos en 1939) et la Société Minière de la Télé qui représente environ 80 pièces de la production totale. Les réserves sont estimées à 100.000 kilos. Pendant la période de la neutralité américaine et japonaise, le Gouvernement du Congo a fait appel à la collaboration de sociétés intéressées, qui ont été priées d'abandonner complètement cette politique restrictive et de pousser la production au maximum.

Ce métal représentait pour les Anglais une importance capitale car il permettait de maintenir le taux du sterling sur le marché international des échanges. La production accrue avait donc une influence sur le volume des fournitures de toutes les armes et de toutes les matières premières que l'Angleterre avait besoin d'importer.

La cassitérite et l'étain

En temps de paix, à en croire à W. Ford, l'étain a toujours trouvé mille applications ; surtout, par exemple, qu'aucun autre métal commun ne peut être laissé en contact avec les aliments sans en altérer le goût, ou sans les rendre nuisible à la santé. En temps de guerre, les Alliés avec l'Angleterre en tête ont estimé que les fournitures d'étain étaient de première importance en vue de la production des métaux antifriction, et du bronze, dont les industries de la construction mécanique et navale faisaient une grande consommation. Les Allemands en savent quelque chose. Les travaux en étain qui, dans leurs tavernes, montaient de la cave jusqu'au comptoir ont été réquisitionnés et remplacés par des articles composés d'un nouveau ferro-alliage, lequel donnerait toute satisfaction.

A l'ouverture de la guerre Le Congo est côté comme le sixième pays producteur d'étain du monde, à la suite de la Bolivie, de la Malaisie britannique, des Indes néerlandaises, de la Nigéria et du Thaïlande (Siam). L'importance de ce fait s'est considérablement accrue depuis que trois de ces régions se trouvent aux mains des Japonais. Au Congo, on s'est donc efforcé de pousser au maximum la production d'étain, avec d'excellents résultats, car la Colonie a passé déjà du sixième au deuxième rang des producteurs mondiaux. Ici les gisements d'étain se présentent sous forme de cassitérite d'une pureté exceptionnelle au point que l'étain-métal qui en est extrait atteint presque les trois quarts du poids du minerai.

Avant la guerre, la Colonie exportait le minerai plutôt que le métal, mais depuis l'invasion de la Belgique, on a pris comme principe de traiter sur place une proportion de cassitérite aussi forte que possible. Pendant la première année qui a suivi l'invasion, c'était en effet l'étain-métal qui trouvait le plus facilement acheteur contre dollars.

Si la cassitérite n'était pas traité au Congo, cette opération occuperait de nombreux ouvriers anglais et américains, libérés actuellement pour des travaux plus spécialisés qu' 'il n'est pas encore possible de confier aux indigènes de la Colonie.

La production des mines d'étain du Congo, exprimée en étain-métal, a passé de 7.663 tonnes anglaises en 1939 à 12.392 en 1940, suivant les chiffres de l'International Tin ResearchCommittee. Aucune statistique précise n'a été publiée pour 1941 et 1942, mais d'après une estimation non officielle, le chiffre correspondant de cette dernière année aurait dépassé 15.000 tonnes.

C'est énorme tout cela. Tenez. Comme l'écrit Léon de Saint Moulin, c'est dans ce domaine que l'effort le plus épuisant dut être fourni. En effet, la fonderie de Manono a fonctionné à pleine capacité, soit 12.000 tonnes en 1942 et en 1943. Déjà en 1941, c'était par écrémage des gisements que les accroissements requis avaient été obtenus. Et aussi, c'est à partir de 1942 qu'on a réalisé des résultats satisfaisants grâce à l'accroissement du volume des excavations. Ce qui a supposé l'ouverture de nouvelles mines, de transfert des populations et la création de nouvelles routes.

Léon de Saint Moulin, citant L. Cohen, rapporte à ce sujet que : Dix décès d'adultes et trente décès d'enfants résultèrent ainsi dans la zone de Shabunda du déplacement de 700 familles de paysans vers la région minière de Kasese. Le directeur de la D.P.M.G. estima en 1945 que de tels recrutements volontaires avaient porté sur 39.100 personnes et il ajoutait : « La contrainte plus ou moins avouée, qui fut pratiquée sous les impérieuses nécessités de la guerre, pour obtenir de la main-d'œuvre, doit être strictement proscrite en temps de paix.

Le cuivre

Pendant les années qui ont précédé directement la seconde guerre mondiale, le Congo a fourni 6% environ de la production mondiale du cuivre. Les chiffres de 1938 et de 1939 sont respectivement d'ordre de 124.000 et 120.000 tonnes métriques sur de totaux de 1.982.000tonnes métriques sur de totaux de 1.982.000 et de2.000.000. Les exploitations du Congo ont été 120.000 tonnes en 1939 et de 160.000 en 1938. Pour W. Ford ces données ne fournissent pas une indication suffisante de la contribution que les mines de cuivre du Congo pourraient apporter, au besoin, à l'arsenal des Alliés. La production avait, en effet, été limitée en vertu des accords intervenus entre les membres de l'Association des Producteurs de Cuivre. En 1939, la capacité de production de mines congolaises était estimée à 230.000 tonnes de cuivre par ans. La production entière de ce métal dans la Colonie est contrôlée par l'Union Minière du Haut-Katanga, vaste entreprise au capital de frs. 300.000.000. Sa principale concession est d'environ trois cents kilomètres sur cinquante, et semble renfermer encore des gisements capables de fournir plus de 4.500.000 tonnes de cuivre. Ces vastes réserves ne sont dépassées que par celles des mines du Chili, de la Kennecott Corporation aux Etats-Unis, et peut-être d'un ou deux producteurs en Rhodésie. Les deux mines les plus importantes, nommées « Prince Léopold » et « Kambove », possèdent un matériel d'extraction électrique ainsi que des installations de recette automatiques. Chacun des énormes excavateurs peut enlever d'un seul coup, deux mètres cubes de minerai, et fournir le travail de deux cents hommes à l'aide d'une vingtaine de personnes seulement.

Les minerais de cuivre sont traités par plusieurs usines métallurgiques installées au Congo même. Celles de Jadotville, dont la capacité est de 100.000 tonnes de minerais par mois, constituent une installation complète de broyage, de triage, de concentration mécanique, de lixiviation et d'électrolyse, permettant de produire du cuivre pur sous forme de cathodes. Elles possèdent également des fours électriques spécialement construits en vue de la production directe d'alliages cuivre-cobalt-fer, en partant d'un minerai qui contient ces trois métaux. II existe encore une usine de concentration à Kipushi, par laquelle passe une partie de la production de la mine « Prince Léopold » avant de subir un second traitement à Lubumbashi.

Le Congo est le cinquième producteur du cuivre du monde après les Etats-Unis, le Chili, le Canada et la Rhodésie. Même si ces pays fournissent ce minerai aux Alliés, il était nécessaire selon ces derniers de faire appel pressant aux ressources cuprifères de la colonie belge. Ils savent bien que ce métal se consomme, en temps de guerre, dans l'industrie des armes même et dans toutes les branches de la construction électrique, y compris celles qui fournissent les appareils de radio ainsi que les installations radiotéléphoniques employées par les chars d'assaut et par les avions militaires. Le laiton qui compose les douilles d'obus et le bronze qui trouve de nombreuses applications dans la construction mécanique et navale sont, comme on sait, des alliages de cuivre. M. Donald Nelson, qui dirige la Commission de la Production de Guerre aux Etats-Unis, a expliqué de façon frappante l'importance de ce métal:

« Un certain modèle de bombardier qui défend en ce moment notre liberté ne peut quitter la Terre sans être pourvu de trois kilomètres de fils de cuivre. Un de nos avions d'un autre modèle demande 250 kilogrammes de cuivre. Un bâtiment de guerre contient 900.000 kilogrammes de cuivre. Si nous n'avions pas de cuivre, notre grosse artillerie serait partout silencieuse et inutile. »

Vers la fin de l'année 1942, M. Pierlot, Premier Ministre, a eu le plaisir d'annoncer que la production annuelle de cuivre au Congo atteignait déjà 165.000 tonnes, soit une augmentation de 37,5.p.c. par rapport à l'année 1939.

Le minerais de Tungstène (ou de wolfram)

Le tungstène a été à large échelle pour les filaments de lampes électriques. Pendant la guerre spécialement, ce métal a trouvé une application plus importante encore ; car il entre dans la composition des aciers ultra-rapides et autotrempants pour machines-outils. W. Ford dit qu'environ 36% de la production mondiale de ce métal provenait de la Chine, dont les communications avec ses Alliés étaient coupées en ce moment, et 20% des territoires japonais où occupés par le Japon. Le Congo intéresse donc le gouvernement Britannique dans ce domaine ; et selon les accords, la colonie devra augmenter rapidement la production de tungstène.

Le cobalt

En 1938, 3.600 tonnes d'alliage cobaltifère blanc et 1.400 tonnes d'alliage rouge ont été produits. Etant donné que le cobalt est d'une importance capitale pour les usines de guerre, parce qu'il entre dans la composition des aciers rapides, des efforts extraordinaires ont été déployés en vue d'augmenter la production. Malgré tous les obstacles qu'opposaient les conditions de guerre, une nouvelle usine métallurgique a été complétée vers le mois de juin 1941, à Kolwezi, petit village transformé subitement en ville moderne. La capacité de traitement prévue pour cette installation est de 40.000 tonnes de minerais cobaltifères par an.

«II nousfaut des mineraisradioactifs... surtout de l'Uranium»

Bien avant la guerre, en 1937 par exemple, 1.052 tonnes de minerais radioactifs ont été exploitées de la colonie belge. L'exploitation du radium s'effectuait aux usines d'Olen près d'Anvers et donnait en moyenne 15 grammes par an de ce produit précieux. Le Congo ne possédant pas sur place les matériels nécessaires pour cette opération, les dispositions prises à ce sujet étaient naturellement tenues secrètes. L'Union Minière du Haut-Katanga, dans ce domaine, produit soit seulement le radium à des fins de thérapie du cancer. Elle considérait l'Uranium comme un simple déchet de fabrication et ne présentait pas une importance quelconque. La colonie belge en était saturée. Mais comme le dit Luc Gillon (Mgr) dans son Service- en acte et en vérité, les géologues de l'UMHK étaient bien conscients que le radium n'était qu'une finalité de la chaîne de production. Ils savaient que la recherche théorique de la source d'énergie du radium, l'utilisation expérimentale du rayonnement X du polonium, les découvertes du neutron et de la radioactivité artificielle, devaient conduire à la découverte de la fission et de la maîtrise de l'énergie nucléaire.

1939 ; le temps presse et il faut le maîtriser. Pour les Alliés « Jamais un gramme d'uranium ne peut tomber entre les mains des physiciens allemands. » L'angoisse est totale ; surtout qu'Hitler avait fondé de grands espoirs sur les travaux du savant Heisenberg à l'Institut Kaiser Wilhem de Berlin, avant d'abandonner la bombe atomique au profit des V2 de Von Braun, Heisenberg était au point d'aboutir dans ses recherches. On se presse ; et le temps n'est plus à la réflexion mais à la promptitude des décisions. Les chimistes, les physiciens et les conseillers des Alliés sont au travail et s'agitent. Ils sont sollicités. Parmi eux, un certains Juif Albert Einstein, bien connu pour ses travaux en la matière. Il vient de s'exiler aux Etats-Unis, en fuite des persécutions nazies contre les Juifs. L'arrivée du savant est un grand événement. C'est « le papa de la physique » qui vient de se transporter en Amérique. Les Etats-Unis, croit-on, vont devenir le centre de la science. Le Président Franklin Roosevelt, tout satisfait, fait remarquer à son célèbre visiteur que, face au « péril nazi, il serait urgent de fabriquer de nouvelles bombes plus puissantes. Le savant, désormais américain, fait savoir au président que la Belgique, par le biais de sa riche colonie, pourrait être d'une grande utilité. Le Congo belge est très riche en uranium et la Belgique peut faire du business. Ainsi, dans la plus grande discrétion, non seulement que Roosevelt encouragea la recherche atomique, mais poussa à la création d'un Comité consultatif pour l'uranium. Il est dirigé par le directeur du National Bureau of Standards, Lyman James Briggs.

On s'active. Près de deux milliards de dollars sont mobilisés. Le projet Manhattan voit le jour. Il est dirigé par le richissime Robert Oppenheimer. L'Europe est sous la terreur nazie. Les résistances des armées polonaise, française et belge sont brisées une à une. L'Italie et le Japon s'allient à Hitler. En juillet 1941 l'armée japonaise envahie la Chine. L'Indochine française est sous l'occupation des forces de l'Axe. Le 7 décembre 1941, la principale flotte de l'US Navy stationnée dans l'archipel d'Hawaï au large du Pacifique est détruite. Les dégâts matériels et humains sont importants.

C'est alors que les Alliés se sont dits : « Ils nous faut de l'uranium ». Les recherches s'activent sur la désintégration et la fission de ce produit précieux désormais. Des lobbies conseillers de l'Alliance organisent des rencontres au plus haut niveau. Des professeurs physiciens et chimistes sont à l'œuvre. Dans le tas on peut citer deux professeurs de la Columbia University, Harold Urey, prix Nobel de chimie, et Alexander Sachs. Gustave Lechien directeur de la division radium de l'AfricanMetals basées à New-York est de la partie. La division est en réalité une filiale de l'UMHK, L'entreprise devient donc intéressante. Lechien qui a déjà quelques stocks disponibles à New-York, accepte de fournir les quantités d'uranium demandées.

Les Alliés s'inquiètent et sont très peu rassurés. Ils savent qu'Hitler est gourmand. Il veut aussi l'Afrique. Et quel que soit le statut du Futur Etat belge, il est inévitable que le Congo belge soit placé entièrement sous le contrôle allemand. Qu'adviendrait-il de l'uranium du Congo si Hitler s'emparait de l'Afrique centrale ? se demandent les Alliés. On marchande fort ; l'intérêt du Congo se dévoile nettement. Lechien est incontestablement l'homme clé du business. II vient accepter de livrer « son » uranium aux Etats-Unis. II pose deux conditions :

La manne sera servie si le gouvernement américain paye les frais de transport du Congo en Amérique ; ainsi que les frais de police d'assurance et de stockage ;

L'Union Minière se réserve le droit, dans le cas où l'uranium acquiert une valeur plus élevée dans l'avenir, de le vendre au prix fort.

C'est conclu ! C'est gagné ! AfricanMetals que dirige un certain Edgard Sengier signe. L'uranium congolais peut donc quitter Shinkolobwe par train vers Léopoldville. Il est marqué des mots qui n'ont rien avoir avec l'uranium. C'est certainement pour tromper l'œil averti. C'est du « cobalt spécial » ». Arrivé à port Francqui(Ilebo), il est chargé pour poursuivre tranquillement sa route fluviale jusqu'à Léopoldville. D'ici il sera embarqué à sa destination finale, les Etats-Unis. Au besoin, comme le dit L. Gillon, des avions assuraient une expédition rapide. La production est tous azimuts au point de faire dire à l'évêque que « l'effort de guerre sollicita toute la production de la mine et épuisa la partie la plus riche des gisements de Shinkolobwe. Après la fin des hostilités en Europe et en Asie, l'UMHK se vit obligée d'entreprendre l'exploitation des parties de la mine moins riche en teneur de ce minerai.

Ainsi le Congo est devenu un enjeu capital pour les Américains spécialement et pour les Alliés dans leur ensemble. Impuissant, le gouvernement belge à Londres, céda ainsi, presque pour rien l'uranium congolais aux Américains. Le contrat d'exclusivité est signé à cet effet. Les Alliés peuventainsi recevoir de 1942 à 1944, en pleine guerre près de 30.000 tonnes d'uranium du Congo-belge, C'est bien une « drôle de guerre » pour les "Congolais eux-mêmes. Ils la feront malgré tout, contre leur gré, à la sueur des sacrifices sans mesure ni bornes.

Roosevelt est tout heureux. Il a « son » uranium tant désiré. En janvier 1942, il décide la fabrication de la bombe atomique. Très vite E. Sengier est convoqué. C'est lui l'homme de la situation et de tous les enjeux. Non seulement qu'il est ingénieur des mines et un homme d'affaires belge en même temps le maître de la Société Générale de Belgique, il cumule toutes ces fonctions avec celle de directeur de l'UMHK. Sachant que les Américains sont gourmands et qu'en plus de l'uranium ils veulent aussi le cobalt, le cuivre, l'étain et d'autres produits miniers. Il les rassure à ce sujet. L'uranium, il en a en stock ; Roosevelt est bien tranquille à ce sujet. Le 18 septembre 1942, encore une fois, on se réunit en secret. Le pari américain est gagné- Deux officiers de l'US Army, Kenneth Nichols et Ruhoff rencontre Edgar Sengier à New York. Eux, ont pour mission de mettre fin à d'interminables négociations entre Américains et Sengier. Le contrat est signé ce jour-là. Une mission doit se rendre au Congo. (P. Merritt), pour évaluer sur place le potentiel de l'uranium disponible au Katanga. Tout compte fait, au-delà des accords Roosevelt/Churchill d'août 1943 signé au Québec, les Alliés ont exprimé leur intention de développer l'arme nucléaire à partir de l'uranium.

Notons que la livraison de ce minerai d'une importance stratégique capitale par Sengier, a été officialisée par le gouvernement belge du Premier ministre belge Hubert Pierlot en exile de 1940 à 1944 en Grande Bretagne. Afin de légaliser les opérations du rusé Edgar le gouvernement Pierlot signa un accord le 11 octobre 1944 avec les États Unis et la Grande Bretagne (qui sera antidaté au 26 août) permettant la livraison, aux Etats Unis et à la Grande Bretagne, des tonnes et des tonnes d'uranium. Notons également que l'article VI de l'accord donnait aux Etats Unis et à la Grande Bretagne un droit exclusif d'exploitation de tout le minerai d'uranium et de thorium existant partout au Congo belge.

La bombe atomique est bien là. Elle est américaine. Elle peut être utilisée comme « arme de la colère fatale » sur le Japon ; contre les Japonais. Et le 6 août 1945, le président Harry Truman, le successeur du président Roosevelt décédé le 12 avril de la même année, décide de larguer son « orgueil atomique », sa première « bombe de la honte » sur Hiroshima et la deuxième sur Nagasaki le 9 août 1945. L'Allemagne nazie peu attendre encore longtemps. A ce moment, qui pouvait s'imaginer que l'uranium qui a servi à la bombe de la victoire provenait du Congo ?

En 1946, Sangier reçut des mains du général Leslie Groves, patron du Projet Manhattan, la Médaille du mérite pour sa contribution à la victoire américaine de la deuxième guerre mondiale avec mention : « Services rendus dans le cadre de la fourniture de matériau ». Il fut ainsi le premier citoyen non-américain à recevoir cette distinction nationale créée par un décret présidentiel une année auparavant.

Sengier sera également fait chevalier de l'empire britannique en reconnaissance des bienfaits de l'Uranium du Congo belge. Il sera aussi commandeur de la Légion d'honneur française, et officier de l'Ordre de Léopard et de l'Ordre de la Couronne donné au Congo belge. De plus, en 1948, le brave monsieur le directeur de l'Union Minière du Haut Katanga sera gratifiépar la communauté scientifique qui donna son nom à un nouveau minerai radioactif découvert au Congo. Il s'agit de la « gengierite »

C'est cela toute l'histoire des Alliés et aussi de la coalition hitlérienne au sujet de la bombe atomique. Elle est aussi celle du prix sacrificiel fort consenti par les Congolais pour la victoire qui n'est pas la leur. Elle est enfin celle de la Belgique occupée dont le gouvernement est exilé à Londres.

Le coltan (colombo-tantalite)

C'est un des minerais rares de couleur noire ou brun rouge découvert par un chercheur et chimiste suédois Akeberg en 1802. Il fait son apparition industrielle vers 1900. Pendant la guerre, on l'a utilisé dans l'industrie métallurgique ; et ses diverses possibilités ont conduit les chercheurs à le recommander dans les technologies stratégiques comme les télécommunications, le nucléaire, l'aéronautique ou l'électronique.

Comme pour l'uranium, le Congo est, une fois de plus, le territoire qui abrite des quantités importantes de ce minerai. Déjà dans les années 30, l'industrie coloniale belge à l'œil ouvert là-dessus. La seconde guerre mondiale l'a rendu encore plus important. Les Américains ne sont pas distraits à son sujet. Il lui donne une place de choix dans leur système de défense. En 1942, vu l'absence du coltan sur leur territoire, le gouvernement américain décide de placer le tantale sous le contrôle du War Production Board (Ordre M. 156) qui est un organisme chargé de l'approvisionnement des matières critiques. En 1943, cemineraiestdéclaré « One of the most critical métal of War II ». Le Congo belge va faire l'affaire en fournissant le colombo-tantalite aux Etats-Unis.

Les diamants

La production congolaise de ces pierres précieuses comporte plus de 80 p.c. de diamants industriels. Ceux-ci forment un pivot de l'industrie de guerre moderne, et en conséquence les Nazis ont déployé continuellement tous les efforts pour en faire venir de l'Amérique du Sud par la voie des airs. Le Ministère anglais de la Guerre Economique ne s'est pas donné moins de peine pour intercepter ces envois. Un courant constant de fournitures de diamants industriels est requis par les usines de guerre, pour être employés dans les perceuses et fraiseuses. Sous la forme de filières servant à la production de fils métalliques fins, ils sont également d'une importance capitale pour l'industrie de la radio et de l'électricité.

Tout a donc été mis en œuvre pour augmenter encore la production congolaise de diamants, qui avait été de 4.926.000 carats en 1937, de 7.206.000 en 1938, et de 8.361.000 en 1939. En 1940, elle a été portée à 10.9000.000 carats, succès remarquable obtenu en dépit des handicaps de l'année en question. Ce chiffre représente les 80 p.c. du poids de la production mondiale.

Anvers était le principal centre de l'industrie qui s'occupait de tailler, ainsi que de servir ou de préparer aux usages industriels, les diamants de tous genres. La perte subite de cette ville avait paralysé le marché diamantaire pendant plusieurs mois, au cours desquels la majeure partie de la production s'était accumulée au Congo et restait inutilisable. Au mois de juin 1941, des accords ont toutefois été conclus par les industriels et commerçants intéressés, aux termes desquels la totalité de la production congolaise est acheminée à Londres en vue de la vente et de la distribution. La vente de tous les diamants à l'exception de ceux de la Guyane Britannique et du Brésil, soit plus de 90 p.c. de la production mondiale était centralisée par un seul organisme. « A part quelques centaines de carats, toute la production congolaise de diamants provient des exploitations de la Société Internationale Forestière et Minière (dite, Forminière) ou de ses filiales.

Pendant les années de la guerre, le Congo belge, à lui tout seul, a fourni aux Alliés près de 50 millions de carats de boart et autres quantités industrielles de diamants. Ces minerais étaient nécessaires dans la fabrication des machines-outils diamante capables d'attaquer des aciers spéciaux, les plus durs. Encore une fois de plus, les Américains, en sont les plus grands bénéficiers. Les diamants sont nécessaires pour eux ; ils sont d'une importance capitale, pour leurs usines de munitions, que le cuivre, le cobalt et l'étain.

Le manganèse

Ce produit est fourni uniquement par l'UMHK. II est, pendant la guerre, de toute importance ; car il entre dans la production de ferro-alliages ultra rapides. La production congolaise des minerais de ce métal a été de 27. 000 tonnes en 1937 et de 8.000 en 1938.

Le plomb

Les minerais de plomb exportés du Congo ont été transformés en 4.625 tonnes de ce métal pendant l'année 1938. De fortes quantités de plomb sont requises pour la fabrication de gaines de câbles électriques, d'ammunition pour armes portatives, et d'accumulateurs. Outre leurs utilisations bien connues dans les moteurs à essence et dans les appareils de radio, lesquels se trouvent au cœur même des armées modernes, les accumulateurs fournissent la force motrice des sous-marins tant qu'ils sont submergés.

L'Empire Britannique et les Etats-Unis sont à même de produire un total annuel de plus de 850.000 tonnes de plomb. Cette quantité ne dépasse toutefois pas la consommation normale des Etats-Unis jointe à celle du seul Royaume-Uni. Bien que les Alliés soient sans doute en mesure de s'assurer encore la majeure partie de la production du Mexique, qui est de 200.000 tonnes par an, le manque de plomb commence à sefaire sentir en Angleterre, ce qui se voit clairement à la lecture du règlement qui, à partir du mois de juillet 1942, a restreint sévèrement l'emploi de ce métal dans l'industrie anglaise du bâtiment.

Son utilisation est, en effet, complètement prohibée dans la plupart des travaux de distribution d'eau, et pour les tuyaux de descente, gouttières, réservoirs, et couches hydrofuges. La disette résulte peut-être du fait que la lutte avec le Japon bat son plein et rend difficile le transport du plomb originaire de l'Australie, source de la moitié environ de la production totale de l'Empire Britannique. Dans ces conditions, une contribution éventuelle du Congo aux fournitures de plomb semble devoir être d'une grande utilité, même au cas où elle ne serait que de quatre ou cinq mille tonnes.

Le zinc

Le Zinc entre évidemment dans la composition du laiton, dont sont faites les douilles de cartouche et d'obus. La production de concentrés de zinc au Congo a été de 11.251 tonnes en 1938. Pendant cette même année, le poids du métal qui a été extrait des concentrés originaires de la Colonie a atteint 8.279 tonnes, sur une production mondiale de 1 .589.000.

Le Palladium

Le palladium sert à la fabrication d'échelles de graduation exactes et inaltérables pour instruments scientifiques, et fait l'objet d'une demande encore plus soutenue pendant la guerre qu'en temps de paix. En 1937, 389 kilogrammes de palladium ont été extraits des minerais du Congo.

Le Platine

Le platine était beaucoup recherché pendant la première guerre mondiale, en vue de son emploi comme catalyseur pour accélérer le procédé de fabrication des acides sulfurique et nitrique, qui sont à la base de la plupart des explosifs brisants, dont le mitrocoton, le trinitrotoluène, la nitroglycérine et la cordite. Il est très coûteux. Son emploi est toutefois toujours indisponible pour les contacts d'appareils électroniques, les ustensiles de laboratoire, les instruments astronomiques, et les pyromètres qui permettent le contrôle de certaines opérations sidérurgiques. Son importance en temps de guerre est donc manifeste. L'extraction du minerai de platine se fait au Congo par le Comité National du Kivu, par les Mines d'Or du Kindu, et encore une fois par l'Union Minière du Haut Katanga.

L'Argent

La production congolaise en 1938 a atteint 97.091 kilogrammes d'argent fin, à laquelle il y a lieu d'ajouter 23 kilogrammes fournis par le territoire voisin de Ruanda-Urundi, qui est administré par la Belgique sous mandat de la Société des Nations. Exprimé en onces fines, ce total serait de 3 .500.000 environ sur une production mondiale de 263.000.000 onces.

Depuis que les événements ont ébranlé la confiance que mettaient les économistes dans l'or, comme seule base possible d'un système de finances saines, l'argent est d'autant moins considéré comme garantie de la circulation fiduciaire. Aux Etats-Unis, la législation bimétalliste du «New Deal » n'est pas rapportée, mais elle commence à être infirmée en pratique. M. Morgenthau a, en effet, été autorisé à prélever sur les stocks du trésor une quantité d'argent qui servira à la fabrication de « barres omnibus », grosses tiges conductrices qui relient les unités de matériel électrique dans certaines industries., et qui sont composées ordinairement de cuivre, il y a lieu de prévoir que cette tendance à utiliser davantage l'argent dans l'industrie doit s'accentuer, et que l'argent du Congo sera consacré au remplacement de l'étain dans les soudures et dans les alliages anti - friction.

Les métaux de terres Rares sont au service de la guerre.

Le Niobium (dit également Columbium) et le Tantalesont utilisés sur une grande échelle pour la fabrication des filaments de lampes électriques. Les gisements de ces métaux au Congo sont exploités par la Société Minière du Maniema et par la société Géomines de Manono. Quelques 130 tonnes de tantale ont été produites en 1938.

L'industrie des ferro-alliages essaie de réduire la consommation du tungstène en y substituant des carbures agglomérés de tungstène et de tantale.

En 1937, la société Minétain extrait 71 tonnes de colombite (minerai mixte de niobium et de tantale). Un total de 61 tonnes de ce minerai ont été exportées par la Colonie en 1939.

Le Titane, le Thorium, le Cérium, l'Yttrium et la Lanthane proviennent des mines de la Compagnie. Minière du Congo Belge. Les applications de ces métaux de terres rares sont diverses et non sans importance. Le cérium, par exemple, fait partie des soi-disant « pierres à feu » pour briquets et allume-gaz dont chaque ménagère ressent le besoin depuis que les allumettes belges et suédoises ont disparu du marché. II entre également dans la fabrication des manchons à incandescence, et un de ses dérivés est utilisé en médecine.

Le titane est utilisé normalement dans la fabrication des couleurs, mais en temps de guerre, il est incorporé dans des ferro-alliages très résistants, et permet de suppléer à l'insuffisance des autres métaux employés à cette fin. La concession de la Compagnie. Minière de Grands Lacs Africains présente des couches de rutile ayant une teneur de 94 p.c. en titane, et la société Somuki possède des gisements de Bastnaésite, source de cérium et de lanthane.