Congo-Kinshasa: Distinctions d'honneur - La commune de Barumbu compte honorer ses dignes filles et fils

Barumbu n'est pas une commune des inciviques, ni des prostituées, encore moins de bon à rien comme d'aucuns lui attribuent gratuitement ces qualificatifs aberrants. Mieux, elle est celle des "Elites" Oui, une révélation surprenante mais qui n'irait pas à l'encontre de la réalité sur terrain. Puisque l'initiative citoyenne de Barumbu "ICB" en sigle, organise samedi 21 décembre 2019, au Rond-point Kabambare située à quelques encablures de l'école saint Eloi de ladite commune, la cérémonie de remise des distinctions d'honneur de Barumbu.

Ce grand rendez-vous du week-end va récompenser les dignes filles et fils de cette municipalité qui se sont distingués dans leurs domaines d'application en République démocratique du Congo ou d'ailleurs.

Les jours sont à compter au bout de doigts, la cérémonie pointe à l'horizon. Les ressortissants de la commune de Barumbu, apprend-on, brûlent d'envie de découvrir, pour la première fois, une cérémonie liée à l'octroi des diplômes de distinction en plein air. Le Rond-point Kabambare sise l'avenue du parti, sera la cible de cette innovation comme l'a souligné Akonga Jean Didier, l'un des organisateurs de cette activité, dans une interview accordé à la rédaction de votre quotidien "La Prospérité". « On ne saurait construire une société sans reconnaître les valeurs de ses dignes fils et filles. La commune de Barumbu regorge la crème des autorités qui ont su, partant de leurs faits sur terrain ainsi que différentes réalisations de taille, porté plus haut, les couleurs de la République démocratique du Congo», a-t-il souligné. Et d'ajouter. «Pour rafraichir la mémoire de ceux-là qui, à tort, qualifient la commune de Barumbu de bordel, le 1er judoka ceinture noire du Congo, Mukuna Antoine, la première institution d'enseignement supérieur et technique installée en Afrique noire, Ista/ndolo, l'une des plus grandes entreprises brassicoles du pays, Bralima, l'une des prestigieuses institutions universitaires de l'Afrique subsaharienne , William Booth, le sacré basketteur congolais de la NBA, Mutombo DIKEMBE , l'un des pères de la rumba congolaise, Wendo Kolosoy pour ne citer qu'eux , sont de BARUMBU».

Le but suprême

Akonga Jean Didier, ingénieur de formation en télécommunications, au développement et autres domaines a répondu sans langue de bois. Promouvoir les élites de la commune de Barumbu. « La commune de Barumbu tout comme le sol congolais est potentiellement riche, ainsi par cette célébration nous voulons valoriser et permettre à ce que les générations actuelles et futures puissent comprendre que leur commune abonde des valeurs à honorer voire célébrer. C'est pourquoi, nous avons songé instauré un système qui va récompenser les élites qui, en dépit de leurs renommées à l'extérieur tout comme à l'intérieur du pays, ont toujours exprimé un sentiment d'appartenance à leur chère municipalité», a-t-il appuyé.

Comme éclairage, cette solennité compte décerner deux catégories de distinctions, à savoir : les diplômes des citoyens d'honneur aux natifs et diplômes d'Etat aux institutions et entreprises se trouvant dans cette commune. Comme innovation, les lauréats seront d'office élevés au rang d'ambassadeurs de développement de la commune de Barumbu. Et auront à leur tour pour mission, d'œuvrer de manière significative au développement de cette agglomération.