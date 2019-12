Congo-Kinshasa: 5ème promotion de l'ENA - Les Enarques réclament 4 mois d'arriérés des salaires

Les Enarques de la 5ème promotion ont manifesté dans la matinée de mardi 17 décembre 2019, devant le Ministère des Finances pour réclamer 4 mois d'arriérés des salaires qui, selon eux, seraient bloqués par le Ministre des Finances. De ce fait, ils ont décidé de donner de la voix, urbi et orbi, pour exiger le paiement en urgence de leurs arriérés des salaires car, disent-ils, c'est le fruit de leur dur labeur.

Pas plus loin que la semaine dernière, d'abord les agents du service de l'assainissement de la ville de Kinshasa réclamaient 11 mois d'arriérés des salaires. Et puis, les agents de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) qui, à leur tour, réclamaient 8 mois d'arriérés des salaires. Cette-fois-ci, c'est le tour des Enarques de l'école nationale d'administration de la 5ème promotion qui ont pris d'assaut le ministère des finances pour réclamer la même cause.

Approchés par votre journal, ces énarques ont exprimé leur désarroi en ces termes : « Nous sommes ici pour réclamer notre argent qui date depuis 4 mois, nous ne sommes même pas affectés, pire encore, il n'y a pas de promesse qui pourrait nous soulager. Avant d'intégrer l'ENA, nous travaillions quelques part et nous avions démissionné pour l'ENA et c'est pourquoi, nous nous sommes dit aujourd'hui ça passe ou ça casse, on ne se déplace pas si la solution n'est pas trouvée, nous quitterons ce lieu jusqu'à ce que nous trouverons la décision finale de paie », a déclaré l'un des Enarques. D'après leurs dires, une délégation de ces nouveaux fonctionnaires serait reçue par le ministre de tutelle afin de discuter sur ce dossier des arriérés des salaires qui, du reste, lamine l'administration publique de la RD. Congo. D'où, ils espèrent que leur requête serait prise en considération et obtiendront gain de cause après cette protestation.