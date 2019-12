Congo-Kinshasa: Claudine Bela Badeaza dresse l'état des lieux

C'est un honneur pour nous, de prendre la parole dans cet hémicycle, au nom de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, Institution d'Appui à la Démocratie, pour échanger brièvement avec vous sur l'état de lieu de la situation des droits de l'homme dans la province de la Tshopo, ainsi que le rôle des députés dans la protection et la promotion desdits droits.

Ceci cadre avec les attributions de la CNDH telles que reprises dans l'article 6 de la Loi organique n°13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

Pour rappel, les droits de l'homme ou droits humains, ou encore droit de la personne humaine, sont les prérogatives reconnues à tout être humain et qui portent sur tous les aspects de la vie. Leur exercice permet aux hommes et aux femmes de décider de leur vie en toute liberté, dans l'égalité et le respect de la dignité humaine. Ainsi, les droits humains sont subdivisés en 3 grandes catégories, à savoir :

Les droits civils et politiques ou droits de la première génération et qui ne sont rien d'autres que les libertés face au pouvoir. Par exemple, le droit à la vie non-discrimination, à l'égalité devant la loi, à l'intégrité physique, la liberté d'expression, de pensée, d'opinion, des manifestations...

Les droits économiques sociaux et culturels ou droits de la deuxième génération ; qui sont les droit que les Etats doivent garantir matériellement.Par exemple le droit au travail, au logement, à l'éducation, à la santé...Les droits de solidarité ou droits de troisième génération, comprenant les droits collectifs des peuples à l'autodétermination, à l'égalité, au développement, à la paix, à un environnement sain... .Tous ces droits sont contenus dans les 56 articles que comprend le Titre II de la Constitution de notre pays lequel est intitulé : Des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'Etat (Article 11 à 67.

Quel est l'état de lieu de la situation de droits de l'homme dans la province de la Tshopo ?

Concernant les droits civils et politiques :

II y a lieu d'épingler ici l'ouverture effective de l'espace démocratique.

L'exercice des libertés d'expression, d'opinion, de pensée et des manifestations sont en général garantis, malgré quelques cas de dérapages enregistrés ça et là suite à l'abus de pouvoir, au trafic d'influence et à l'excès de zèle. Les arrestations arbitraires, les détentions illégales, les atteintes au droit à la vie et à l'intégrité physique continuent tant en milieu urbain que rural. Le banditisme urbain non encore maitrisé dans la ville de Kisangani ainsi que la présence des groupes armés résiduels dans les territoires de Bafwasende, Ubundu et Opala mettent à mal le principe de la sacralité de la vie humaine telle que reconnue par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et d'autres Instruments juridiques pertinents. La faible représentation des femmes dans les instances décisionnelles à tous les niveaux constitue, à coup sure, un frein au développement de la province. En matière de lutte contre l'impunité, les juridictions tant civiles que militaires sont opérationnelles dans la ville de Kisangani, mais il n'en est pas le cas pour certains territoires où les Tribunaux de paix peinent à fonctionner, faute du personnel. Les maisons de détention n'offrent plus de garantie sécuritaire requise. Le centre de detention d'Osio en est une illustration.

S'agissant des droits économiques sociaux et culturels.

Le délabrement très avancé de tous les axes routiers menant vers la ville de Kisangani asphyxie les opérateurs économiques et menace dangereusement le panier de la ménagère. Le chômage des jeunes et la consommation, par ces derniers, des boissons fortement alcoolisées vendues au vu et au su de tous, les expose à toutes sortes d'abus et de violences, sources d'insécurité permanente. Tout travail mérite un salaire, dit-on ! La situation des anciens travailleurs du complexe sucrier de Lotokila n'a que trop duré et une solution rapide s'avère indispensable.

La gratuité de l'enseignement est une initiative très louable et il faille des mesures d'accompagnement pour la rendre efficace, en mettant un accent particulier sur la qualité des enseignements que reçoivent nos enfants.

Pour ce qui est des droits collectifs :

Le non-respect du cahier des charges par la plupart d'exploitants forestiers et miniers ne permet pas aux populations locales de jouir de leur richesse. Cela provoque différents conflits entre communautés et exploitants. Les territoires de Basoko et Yahuma peuvent en témoigner !

II suffit de faire un tour dans toutes les communes de la ville de Kisangani pour se rendre compte de l'inexistence d'un environnement sain : caniveaux bouchés, toilettes publiques nulles, pas de véhicule de vidange des fosses septiques. Nous saluons en passant, l'adoption de la proposition d'Edit portant règles de gestion des déchets, mesures d'assainissement et de protection de l'environnement dans la province de la Tshopo, soumis par le député Bienvenu BOLONGUE.

Face au tableau peint ci-dessus, quel est alors de rôle des députés provinciaux dans la promotion et protection des droits de l'homme dans la province de la Tshopo ? Le rôle traditionnel des députés est celui de représenter, de légiférer et de contrôler l'exécutif. Pour renforcer davantage votre implication dans la promotion et protection des droits de l'homme. Nous estimons qu'il est impérieux pour vous, Honorables députés provinciaux : D'être à l'écoute de ceux qui vous ont mandaté ; mettez à profit vos vacances parlementaires pour véritablement recueillir les desiderata de la population que vous représentez !

De bien contrôler l'exécution du programme du Gouvernement provincial présenté dans cet hémicycle, lequel a placé parmi les priorités, la protection des droits humains ! De mettre en place une Commission permanente DROITS DE L'HOMME au sein de l'Assemblée provinciale de la Tshopo, à l'instar d'autres Provinces ; De voter un Edit portant protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. De recourir à l'expertise du Bureau de Représentation Provinciale de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, y compris d'autres partenaires (Nations-Unies et ONGDH) à travers un cadre de concertation. Coup de chapeau à la Police Nationale Congolaise pour le bon encadrement des manifestations publiques ces jours-ci dans la ville de Kisangani ! Coup de chapeau également à nos Forces Armées pour la sécurisation de la Province, surtout dans les zones à problème ! Hommage mérité à vous tous, défenseurs des droits de l'homme de Kisangani en particulier et de la Tshopo en général, pour votre sens d'engagement et de sacrifice. La Résolution 1304 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies ainsi que l'institution de la Commission Nationale des Droits de l'Homme sont quelques fruits de votre lutte, parmi tant d'autres !