Congo-Kinshasa: Réincarnation

Moïse Katumbi veut réformer les troupes. Ce mardi 17 décembre à Lubumbashi, dans sa résidence de Lofoi, il a ouvert des assises visant la création de son parti politique qu'il veut "grand" pour un grand pays. A tous ses principaux compagnons de lutte avec qui il a, pour la plupart, franchi le Rubicon du camp Kabila vers l'Opposition, le Président d'Ensemble pour le changement les a appelés à un sursaut de courage afin de concourir à la naissance du nouveau-né, en laissant, par ailleurs, leurs partis politiques.

Il a, en même temps, précisé que la vision est de combattre pour les intérêts supérieurs de la nation. D'où, a-t-il laissé comprendre que les parvenus et tous les autres hommes sans foi ni loi ne sont aucunement les bienvenus dans cette nouvelle formation dont la dénomination sera sans doute connue, à l'issue des travaux qui, spécifiquement, s'alignent dans le sens d'harmoniser notamment, le statut ou encore de concilier les points de vue concernant la vision commune à adopter.

Toutefois, la lancinante question se pose sur l'avenir des autres partis politiques que dirigent, du reste, Lumbi, Kamitatu, Endundo et tous les autres proches de Katumbi, puisqu'ils vont dorénavant se réunir au sein dudit Grand Parti en gestation.

La politique étant le domaine des surprises, cette orientation de se rassembler, au détriment des partis préalablement créés, demeure tout autant plausible aussi longtemps que les idéologies de ces différentes formations sont mises en commun. Ce, quand bien même qu'un seul leader, en la personne du Président du Tout-puissant Mazembe, deviendrait le véritable porte-étendard, comme l'est Joseph Kabila, du côté du Front Commun pour le Congo (FCC).

S'agit-il donc d'une réformation de tous ces regroupements et surtout d'une réincarnation de tous les idéaux de ces derniers, à travers un seul et unique almanach qui régentera ce parti Katumbiste. Ce dernier, contrairement à Ensemble pour le Changement qui a rassemblé diverses vocations de plusieurs regroupements, deviendrait non pas seulement fort mais surtout, l'adversaire direct du Pouvoir en place, étant donné que Katumbi Chapwe et ses compagnons se réclament tout haut de l'Opposition. Le jeu et la bataille au sein du marigot politique s'annoncent plus ardus. Et, les élections de 2023 encore plus féroces. Surtout que d'autres plateformes politiques dont le Cap pour le changement (CACH) sont en voie de restructuration en vue de remporter principalement la prochaine présidentielle.