Gabon: À quand la commémoration des 30 ans du Hip Hop Gabonais ?

Cette année, le mouvement Hip Hop made in Gabon est trentenaire. Pour cette occasion particulière, les acteurs de ce genre musical ,portés par la voix de Jo Dioumy Moubassango ( Jo Da Crazy Boy de son nom d'artiste ) avaient souhaité commémorer l'événement. Nous étions là au mois de Juillet 2019. Maintenant que l'année va vers son épilogue, on se demande si l'événement aura encore lieu.

Aussi curieux que cela puisse paraître, le Rap gabonais à 30 ans. Cette information qui n'était pas connue de tous est arrivée dans nos oreilles par le biais d'une réunion qui s'est tenue le 06 juillet dernier, entre "des vieux de la vieille" du Hip Hop. Suite à cette rencontre inopinée, une idée est née. Celle d'organiser une retrouvaille grandeur nature entre les artistes, les fans et tous les acteurs du milieu d'hier et d'aujourd'hui.

À l'annonce de la nouvelle à la radio Urban FM par Jo Dioumy Moubassango dit Jo Da Crazy Boy, le 08 juillet dernier, à l'émission matinale nommée " Le Dafreshmorning " des fanas du Hip hop vert jaune et bleu ont loué l'initiative. Cependant, une interrogation revenait sans cesse : qui seront les sponsors de l'événement ? Une question qui semble logique quand on sait que les politiques sont souvent derrière les événements de cette envergure. On a encore souvenance des concerts organisés en 2009 dans le cadre des élections Présidentielles, par quelques politiques. Les artistes sont depuis divisés suite à des prises de positions politiques que certains de leurs pères jugent " d'égoïste ". Il sera donc difficile de réunir le gotha de notre Hip Hop sur une même scène.

Après l'annonce du projet plus rien d'officiel n'a été dit à ce sujet. À moins de deux semaines de la fin de l'année on ne sait toujours pas si l'événement aura lieu. Selon certaines indiscrétions, il devrait se tenir ce Samedi 21 Décembre à Libreville. À trois jours de cette date fatidique aucune information officielle ne circule. En bref, on ne sait absolument rien sur l'organisation de l'événement. Nous y reviendrons dans les tous prochains jours.