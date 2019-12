Congo-Kinshasa: IFASIC - Jean-Marc Châtaigner invite les étudiantes à être les actrices du changement et du progrès

Jeunes Filles en Action (JEFIA) a célébré, lundi 16 décembre 2019, sa deuxième année d'existence. Cette structure JEFIA qui entend redorer l'image de la jeune fille de l'Ifasic, a invité, à cette occasion, l'Ambassadeur de l'Union européenne en RD. Congo, Jean-Marc Châtaigner afin que celui-ci puisse éveiller la conscience de la jeune fille de cette alma mater dans tous les aspects de la vie. Ce dernier a exhorté les étudiantes sur l'éducation et le leadership féminin. De ce fait, a-t-il souligné, en RDC comme ailleurs, les femmes sont des actrices décisives du changement et du progrès, à l'instar de Mme Jeanine Mabunda, Béatrice Lomeya. Sur ce, il a invité les étudiantes à emboiter le pas.

D'entrée de jeu, le diplomate européen en RDC, Jean-Marc Châtaigner, a fait savoir aux étudiantes qu'après les études, elles seront appelées à exercer le leadership dans la gestion au sein des universités, de l'administration, des entreprises, des communautés et elles seront les modèles ou une source d'inspiration pour d'autres. « Vous devenez les unes et les autres un modèle pour d'autres jeunes filles. En RD. Congo, je pense à Mme Jeanine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale ; je pense également à Mme Béatrice Lomeya Ministre, d'Etat du Genre, elles se sentent évidemment la source d'inspiration pour les jeunes, pour les jeunes étudiantes et ensuite la source d'inspiration pour votre action au quotidien », a-t-il expliqué. Aussi, il a fait comprendre aux étudiantes de l'Ifasic qu'être étudiante ou étudiant, est une question de discipline et une détermination en termes d'étude. D'après lui, les étudiantes n'ont pas besoin d'attendre le jour de leur diplôme pour devenir les activistes du changement et du progrès. «A l'école, à l'université, vous avez eu la possibilité de cultiver des compétences et des valeurs pour votre vie professionnelle. Si vous travaillez bien ici ou comme ailleurs, vous apprendrez à planifier, à produire des résultats, à travailler dur pour atteindre les objectifs et apporter la vision innovante lorsqu'elle est accompagnée des défis et surmonté les difficultés», a-t-il renchéri. Toutefois, il sied de noter qu'en marge de cette célébration du deuxième anniversaire de cette structure JEFIA issue de l'Ifasic, avait invité plusieurs panélistes femmes, en l'occurrence de l'honorable député Christelle Vuanga et la ministre du Genre représentée par son Dircab.