Congo-Kinshasa: Kinshasa - L'ONG «Initiative Femmes Debout» organise sa 1ère édition

L'Ong « initiative Femmes Debout », en partenariat avec «le projet ciel» (Projet citoyenneté et élection), organise la première édition de «Noël avec les enfants», le samedi 21 décembre 2019, dans le quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Dans le cadre de cette journée, une conférence sera donnée par Glody Etaka sur l'implication des jeunes dans le développement de la RDC.

Après la matinée de solidarité au profit des enfants défavorisés de Kingabwa tenue en août dernier, la visite au complexe scolaire «Papa Mavinga», dans le quartier Mbudi, fin octobre, l'Ong «Initiative Femmes debout» prépare la première édition de «Noël avec les enfants». L'annonce a été faite par la coordonnatrice de cette organisation, Florence Dikondja.

«C'est une première. Mes collaborateurs et moi-même travaillons d'arrache-pied pour faire de cet événement un succès. Noël est une fête magique, car elle permet aux adultes de partager avec les enfants une partie de leur monde imaginaire. Dans cet esprit, notre organisation ne peut être en reste», a-t-elle déclaré. Et d'ajouter, avec une expression émotionnelle dans la voix : «L'idée est de faire plaisir aux enfants, car qui dit Noël, dit rassemblement et partage. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Noël accueille et rassemble tout le monde. C'est l'occasion de participer à des moments de joie et de convivialité, c'est-à-dire un moment où on aime que tout le monde soit rassemblé pour partager du bon temps et avoir du plaisir».

«La France, ma référence»

La conférence qui sera donnée par Glody Etaka, coordonnateur chargé des projets, sur le thème de «l'implication des jeunes dans les développement de la RDC», est révélatrice de l'état d'esprit qui anime les membres de cette organisation. Selon Florence Dikondja, les jeunes doivent être associés aux initiatives menées par les autorités dans différents domaines qui touchent la vie sociale.

«La RDC devrait encourager la création de mécanismes visant à faire participer les jeunes à tous les processus de prise de décisions de certains aspects de la gouvernance du pays, afin de pouvoir influer sur la marche de celui-ci. Comme cela se passe dans d'autres pays. En France, par exemple, un pays de référence en la matière, le travail des organisations dirigées par des jeunes ont un impact sur certaines décisions politiques», a souligné la coordonnatrice de l'Ong «Initiative Femmes debout», qui souhaiterait que les jeunes de son pays s'inspirent de ce qui se passe en France.

Il va donc falloir rendre les jeunes congolais acteurs de leur territoire. L'engagement des jeunes dans les politiques du développement est un enjeu essentiel pour construire des projets de territoire cohérents. Pour ce faire, il faut qu'ils soient sensibilisés à la question des enjeux, principes, valeurs et objectifs du développement.

Pour rappel, le terme développement, utilisé dans les sciences humaines, désigne l'amélioration des conditions et la qualité de vie d'une population, et renvoie à l'organisation sociale servant de cadre à la production du bien-être. C'est cette assertion que tentera d'expliquer Glody Etaka, l'orateur du jour, et aussi Patrick Luzangu et Narcisse Dieka, membres du «Projet ciel», qui prendront également la parole.

Irène Vodjowanga (coordonnatrice adjointe), Faïda Mungongo (coordonnatrice chargée de finances) et Christelle Fatuma (coordonnatrice chargée de la ligue des jeunes), qui s'activent, elles aussi, au bon déroulement de cette journée exceptionnelle, ne ménagent aucun effort pour que la première édition de «Noël avec les enfants» marque durablement les esprits.

RK/CP