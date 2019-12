Congo-Kinshasa: RDC-UE - Samy Badibanga et Jean Marc Châtaignier resserrent les liens

Diplomatie parlementaire. Action mesurée. Entre la RD. Congo et l'Union Européenne, les relations sont, désormais, au beau fixe. Hier, en effet, Samy Badibanga Ntita, Premier Vice-Président du Sénat congolais, a reçu en audience l'Ambassadeur Jean Marc Châtaignier, chef de la délégation de l'Union européenne en RDC. Au menu de ces échanges, les deux personnalités ont tablé sur les perspectives de coopération et de partenariat entre le Congo-Kinshasa et l'organisation continentale d'outre-Méditerranée.

«Les bailleurs des fonds se mobilisent pour financer la transition actuelle qui est en cours au Congo, soutenir le programme du président Tshisekedi, soutenir le programme du gouvernement pour le bien des Congolais», a déclaré M. Châtaignier à la presse à la fin de l'audience.

Avant d'ajouter : «Nous avons parlé des possibilités qui s'offrent à nous pour mobiliser davantage des ressources afin de financer les différents projets dans ce pays». Le diplomate européen a évoqué, notamment, le prochain Fond européen de développement, FED en sigle, dont la RDC pourra tirer de nombreux avantages.

Puis, le chef de la délégation de l'UE en RDC a rappelé que Bruxelles mobilise généralement 620 millions d'euros en faveur du Congo, auxquels il importe d'ajouter 50 millions supplémentaires destinés à la riposte contre Ebola, épidémie qui sévit encore dans le Nord-Kivu.

L'UE s'inscrit, par ailleurs, dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. «Il n'est pas du tout normal qu'un pays comme la RDC, qui dispose d'abondantes terres arables et fertiles, et qui peut nourrir tout le continent africain, en soit aujourd'hui à souffrir d'insécurité alimentaire pour 16 millions de ses habitants, soit une partie non négligeable de sa population », a ajouté M. Châtaigner, tout en précisant que cette intervention vise toutes les provinces ainsi visées par cette inadmissible insécurité alimentaire.