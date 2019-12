Angola: La Chine veut renforcer sa coopération avec le pays à travers Macao

Luanda — Le chargé des affaires de l'ambassade de Chine, Li Bin, a déclaré mardi à Luanda qu'une nouvelle plateforme commerciale devrait être créée via Macao pour approfondir la coopération avec l'Angola.

S'adressant à la presse à l'occasion du 20e anniversaire du retour de Macao en Chine, le 20 décembre, le diplomate a souligné qu'en raison des similitudes culturelles et des systèmes juridique et financier, ainsi que les liens de Macao avec les pays lusophones, il s'avère important de renforcer les investissements des deux pays. «Nous voulons avoir une nouvelle plateforme de coopération. À titre d'exemple, une délégation de l'Autorité monétaire de Macao était ici l'année dernière pour discuter avec la Banque nationale angolaise des perspectives pour la coopération monétaire », a-t-il expliqué.

Selon le diplomate chinois, étant donné que le chiffre d'affaires annuel entre les deux États est de dizaines de milliards de dollars, cette transaction financière a besoin d'une plate-forme qui faciliterait de plus en plus la coopération et Macao serait excellent à remplir cette tâche.

«L'intention est d'apporter l'expérience chinoise, à travers Macao, afin que l'Angola puisse accueillir tout ce qui lui semble utile. Je pense également qu'il est plus facile pour l'homme d'affaires angolais de faire des affaires avec la Chine via Macao », a-t-il déclaré.

Concernant l'accord de conversion monétaire entre l'Angola et la Chine, le diplomate a expliqué qu'il était toujours en cours, vu que les techniciens poursuivent leur travail, en attendant le moment le plus approprié pour sa mise en œuvre.

Li Bin a noté que les relations entre l'Angola et Macao étaient historiques étant donné qu'à l'époque coloniale, il y avait déjà des citoyens angolais vivant à Macao et maintenant les deux parties « donnaient un nouveau contenu à la relation pour qu'elle soit plus étroite».

Le 20 décembre 1999 a été marqué par le transfert de l'administration de Macao du Portugal à la Chine.

Pour assister aux festivités du 20e anniversaire de la région administrative spéciale de Macao et à la cérémonie d'investiture du cinquième gouvernement de la région, le Président chinois et le chef du Parti communiste chinois, Xi Jiping visite Macao du 18 au 20 décembre.