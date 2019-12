Maroc: Coupe du Trône des clubs de saut d'obstacles - L'Etrier de Casablanca remporte le titre

Le club Etrier de Casablanca (B) a remporté le titre de la 7è édition de la Coupe du Trône des clubs de saut d'obstacles, dont la finale a été disputée dimanche au Royal complexe des sports équestres et tbourida de Dar Es-Salam à Rabat.

Composé de Ghali Chaoui, Othmane Taoui, Badr Khiati et Driss Taoui, l'Etrier de Casablanca (B) s'est adjugé le titre à la faveur d'un chrono de 208sec66/100 (sans-faute) devançant la Garde Royale (199sec20/100) composée du lieutenant Said Nassiry, du commandant Zakaria Zoundi, du colonel Zacaria Boubouhde et de l'élève officier Saad Jabri. La troisième position est revenue au Club Etrier de Casablanca (A), composé de Mohamed Bouziane, Rayane Oudghiri, Abdeslam Bennani Smires et Samy Colman.

Les phases finales de la compétition organisée par la Fédération Royale marocaine des sports équestres se sont déroulées en trois étapes dont la première (quarts de finale) s'est tenue du 29 novembre au 1er décembre au Royal Club Equestre Prince Moulay Abdellah à Fès, tandis que la seconde (demi-finales) du 6 au 8 décembre à l'Ecole Royale de cavalerie de Témara et la finale, du 13 au 15 décembre, au Royal complexe des sports équestres et tbourida de Dar Es-Salam à Rabat.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition a été marquée par la participation des sept meilleurs clubs et des plus éminents cavaliers marocains, à savoir le Club équestre Oued Yqem (A), le Club équestre des FAR, l'Etrier de Casablanca (A), l'Etrier de Casablanca (B), la Garde Royale, l'Institut Royal de Police, Royal Complexe Sport des Equestres Dar Es Salam.