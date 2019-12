Ile Maurice: Metro Express - ITALCERTIFER out depuis un mois

Si une société n'octroie pas de certificat de sécurité on change de firme ? Telle est la question qu'on se pose après la conférence de presse des autorités, hier, mardi 17 décembre. Les Italiens ont vu leur contrat résilié et des Singapouriens, qui les ont remplacés, ont accrédité le métro en 23 jours.

Nouveau rebondissement dans le projet Metro Express. Alors que le rapport de l'évaluateur indépendant de sécurité ITALCERTIFER était attendu depuis le 25 septembre, Alan Ganoo, ministre du Transport et du métro léger, a annoncé hier que le contrat a été annulé depuis le 15 novembre. C'est finalement Metro Transit Solutions qui a accordé un certificat de sécurité à Metro Express Ltd, le 16 décembre. Fait notable, il n'a fallu que 23 jours à la société singapourienne pour compléter une évaluation indépendante.

Suite à cette annonce, le leader de l'opposition, Arvin Boolell, a posté une vidéo sur sa page Facebook ce mercredi 18 décembre pour demander pourquoi le contrat avec ITALCERTIFER a été résilié. «Sa kompani la second to none» et dans la foulée, rappelle qu'à l'époque où Nando Bodha était ministre des Infrastructures publiques et du transport, il avait donné la garantie, au Parlement, qu'il n'y aura pas de «trial runs» jusqu'à ce que les normes de sécurité soient bien établies. Arvin Boolell demande ainsi au gouvernement de rendre public les raisons de la résiliation de ce contrat et le contrat de sécurité délivré par Metro Transit Solutions.

Les raisons de la résiliation

Alan Ganoo et le Chief Executive Officer de Metro Express Ltd, Das Mootanah, ont animé une conférence de presse conjointe, hier, mardi 17 décembre, à Ébène. L'occasion pour le ministre d'annoncer que le service passager du Metro Express sera officiellement lancé ce dimanche 22 décembre à 11 heures. Un lancement rendu possible après avoir reçu «les permis nécessaires», notamment en ce qui concerne la sécurité. Ce n'est qu'après avoir été pressé de questions par les journalistes qu'Alan Ganoo a commenté la résiliation du contrat d'ITALCERTIFER. «Il était convenu qu'il y aurait des échanges d'informations entre la firme et le gouvernement mais cet engagement n'a pas été respecté. La décision a été prise après consultation avec le State Law Office.»

Metro Transit Solutions a finalement obtenu le contrat le 23 novembre après un «emergency procurement». La société singapourienne a conclu qu'il n'y avait «aucun aspect majeur de préoccupation» et que le Metro Express est «sans danger pour le transport des passagers». Das Mootanah rassure. «La firme a procédé à des vérifications et à des audits avant de donner son accord.» Alan Ganoo et Das Mootanah s'accordent à dire que les retards encourus lors de la phase 1 du projet sont en partie dus au non-respect du délai accordé à ITALCERTIFER.

Le 17 septembre, au Parlement, le ministre Nando Bodha avait souligné que le certificat d'ITALCERTIFER était attendu le 25 septembre. Les représentants de la firme étaient d'ailleurs à Maurice pour superviser les tests. Sauf que les travaux sur le trajet Port-Louis/Rose-Hill n'avaient pas encore été bouclés et, selon les conditions de la firme italienne, un certificat n'est remis qu'à l'échéance des travaux.

15 jours de gratuité: l'État décaisse Rs 18 millions Initialement annoncé pour le 1er novembre, le lancement du service passager aura finalement lieu ce dimanche. Il était question d'un mois de trajets gratuits mais cette période a été écourtée de 15 jours. Elle durera du 22 décembre au 5 janvier Les trajets gratuits coûteront Rs 1,2 million au gouvernement par jour et donc Rs 18 millions au total.

Infos pratiques

Les 432 000 tickets seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi, dans 15 points à travers le pays, soit les cinq municipalités, sept conseils de district et trois stations de métro (Rose-Hill, Beau-Bassin et Port-Louis) à partir de 9 heures.

Chaque personne aura droit à deux tickets au maximum. Chaque ticket est valide pour un trajet dans un sens unique (Rose-Hill-Port-Louis ou Port-Louis-Rose-Hill). Le ticket n'est valide qu'à la date et l'heure spécifiquement indiquées. Par exemple, une personne avec un - ticket valide pour le train à 15 heures ne pourra pas l'utiliser à 16 heures.

Le service de passager gratuit sera opérationnel entre 7 heures et 19 heures du 23 décembre jusqu'au 5 janvier. Le 22 décembre, le premier train démarrera à 11 heures.

Il n'y aura pas de Feeder Buses pendant la période gratuite.

Ces questions que vous vous posez

À quel intervalle passeront les trams ?

Dans un premier temps, il y aura quatre trams de service. Chaque train passera à 15 minutes d'intervalle dans chaque sens.

Combien de personnes pourront voyager par le métro?

1200 personnes par heure pourront voyager dans le métro dans un sens. Si la limite a été atteinte, il faudra attendre l'arrivée du prochain train, un quart d'heure plus tard.

Quel sera le tarif combiné du ticket du Metro Express et celui d'un Feeder Bus ?

Le prix pour voyager dans le Metro Express sera de Rs 37, soit le même prix qu'un trajet par bus. Pendant les deux premiers mois du service passager commercial, les Feeder Buses seront gratuits. Ensuite, il faudra débourser pour y voyager. Selon Alan Ganoo, un Fair Review Committee se penchera sur le tarif. Au total, 19 Feeder Bus Routes ont été désignées à travers les sept stations de la première phase.

Quels seront les horaires après la période gratuite ?

Le Metro Express sera opérationnel de 6 heures à 22 heures à partir du 6 janvier 2020.

Qui sera aux commandes des wagons ?

Au total, 19 Train Captains ont complété leur formation avec les experts de Singapore Cooperation Enterprise/Singapore Mass Rapid Transit. Parmi, l'on compte 17 Mauriciens et deux de nationalité sud-africaine et indienne.

Combien de personnes ont voyagé par le Metro Express ?

Depuis le Soft Launch, 15000 personnes ont fait le trajet à bord des trains.

Que se passera-t-il en cas de cyclones ou d'inondations ?

Durant les tests, différents scénarios ont été envisagés pour se préparer à toute éventualité. Les employés ont été formés pour mener des évacuations en cas d'urgence.