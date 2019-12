Congo-Brazzaville: Santé - Deux cent soixante-seize postes à pourvoir au CHU de Brazzaville

Le directeur général de la plus grande structure sanitaire du Congo, Sylvain Villiard, a annoncé, le 17 décembre, un recrutement imminent qui se fera à l'issue d'un test, où les plus compétents seront retenus pour augmenter la qualité et la quantité de l'offre des soins aux patients.

Le recrutement envisagé au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville vise à combler le déficit en personnel dans diverses spécialités car le dernier en date remonte à 2015. Les deux cent soixante-seize postes à pourvoir concernent les médecins généralistes (vingt-deux), les médecins spécialistes (huit) et un psychologue. S'agissant de l'aspect paramédical, cent soixante-six postes sont à prendre : quatre-vingt-dix-sept médecins infirmiers, vingt agents techniques de santé, quarante-sept agents des services hospitaliers ainsi que le personnel administratif et des ingénieurs en électromécanique... « Ce recrutement se fera sur une base transparente et selon les besoins jugés urgents, conformément au programme d'embauche et du guide de recrutement que nous avons mis en place », a expliqué Sylvain Villiard.

Dans les jours à venir donc, un appel à candidatures sera lancé. Un comité se chargera de l'analyse des dossiers pour évaluer la conformité des documents constitutifs puis viendra la validation avant le concours. Il sera ainsi question, selon le directeur général du CHU, de donner la possibilité à tout le monde afin que les plus méritants et les plus compétents seuls soient retenus, puisque les patients doivent bénéficier des soins de santé en quantité et en qualité. La réduction des taux de mortalité et de morbidité demeure un défi à relever pour la structure hospitalière qui se voit obligée de disposer d'un personnel qualifié.