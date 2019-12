Afrique Centrale: Intégration sous-régionale - La RDC présente au neuvième sommet de la CEEAC à Libreville

Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce 18 décembre dans la capitale gabonaise pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), consacré à la réforme de cette institution.

Libreville abrite ce mercredi le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Ces assises, les neuvièmes du genre, avaient été précédées par les travaux, en luminaire, des ministres de la sous-région sur les textes que vont valider les chefs d'Etat. Le président de la République, Félix Tshisekedi, participe à ce sommet pour lequel il accorde une importance capitale au regard de ses convictions sur le panafricanisme et l'intégration sous-régionale dont il se fait le chantre. Auréolé de son statut de deuxième vice-président de l'Union africaine en charge de la zone Afrique centrale, Félix Tshisekedi entend faire participer activement la République démocratique du Congo (RDC) au débat sur la création d'un marché commun en Afrique centrale.

Convoqué par le président en exercice de la CEEAC, Ali Bongo Ondimba, qui par le fait même signe son retour sur la scène politique africaine après ses ennuis de santé, ce sommet est consacré à l'examen et à l'adoption de plusieurs textes relatifs à la réforme de cette organisation tel que décidé lors du sommet de N'Djamena, au Tchad, en 2015. Lors de ce sommet, les chefs d'Etat et de gouvernement présents avaient affirmé leur ambition d'enclencher le processus des réformes en profondeur par l'adoption de plusieurs textes dans le but de faire de la CEEAC une organisation sous-régionale viable et forte, dotée d'un exécutif à l'architecture rénovée. A Libreville, il sera, entre autres, question d'évaluer le processus engagé et d'en tirer les conclusions qui s'imposent.

Au total, onze chefs d'État et de gouvernement sont attendus à ce grand rendez-vous tendant à viabiliser davantage cette organisation créée le 18 octobre 1983 pour le développement économique, social et culturel de l'Afrique centrale en vue de la création des structures régionales pouvant progressivement aboutir à un marché commun. La CEEAC compte onze Etats membres, à savoir l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, la République du Congo, la RDC, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad.