Congo-Brazzaville: Santé - Les hôpitaux Blanche Gomes et de Bacongo dotés d'aires de jeux

Les espaces récréatifs, don de l'association "Les Samaritains", ont été inaugurés le 17 décembre à Brazzaville par la présidente d'honneur de cette organisation philanthropique, Danielle Sassou N'Guesso, pour permettre aux enfants admis à ces centres hospitaliers de passer la convalescence dans la joie.

Le "Petit Samaritain" est une association à but non lucratif, œuvrant depuis dix ans dans les œuvres caricatives au profit des enfants vulnérables et en détresse. Chaque fin d'année, cette association apporte assistance aux tout petits en situation irrégulière. Cette fois-ci, l'organisation philanthropique a porté son choix sur les hôpitaux mère et enfant Blanche Gomes, situé au centre-ville, et sur l'hôpital de base de Bacongo, le deuxième arrondissement.

A l'hôpital mère et enfant Blanche Gomes, Le Petit Samaritain y a aménagé et équipé des aires de jeux et installé une bibliothèque moderne pour enfants. Après avoir mis en service ces espaces récréatifs, la présidente d'honneur de l'association, Danielle Sassou N'Guesso, a profité de remettre des kits de fête à tous les enfants hospitalisés pour leur permettre de passer la fête de Noël dans la joie.

A l'hôpital de base de Bacongo, l'association a inauguré une aire de jeux qui y est installée. En faisant ce don, l'objectif est d'apporter aux enfants malades admis dans ces hôpitaux un nouveau sourire afin de passer la convalescence dans la joie, sans stress. Etant déjà en période de fête, ces espaces de jeux leur permettront de se recréer librement comme s'ils étaient chez eux.

Réceptionnant l'aire de jeux, la directrice de l'hôpital de base de Bacongo a témoigné sa gratitude à l'égard de l'association. « J'ai avant tout un sentiment de reconnaissance envers ceux qui ont pensé à ces enfants hospitalisés, c'était une promesse mais cela s'est matérialisé aujourd'hui et je suis émue de cette dotation. Souvent, les enfants malades sont stressés, cette aire de jeux leur permettra de s'égayer et de vite se rétablir. Nous sommes tenus de l'entretenir comme il se doit », a souligné Carmel Miabanzila Matoko. Ajoutons que Le Petit Samaritain de Brazza a promis de réaliser très prochainement d'autres actions caritatives dans des orphelinats et écoles.