Congo-Kinshasa: Camp militaire de Nyamuyinyi - Le coordonnateur humanitaire s'inquiète des conditions de détention

David McLachlan-Karr, qui relève que la lutte contre les groupes armés implique aussi le respect du droit international humanitaire, appelle les autorités congolaises à trouver des solutions humanitaires à court terme pour protéger les civils dans le cadre des opérations militaires en cours.

Le coordonnateur humanitaire des Nations unies, David McLachlan-Karr, s'est dit vivement préoccupé par les conditions de vie de plus de deux mille personnes détenues dans le camp militaire de Nyamuyinyi et ses environs, à la suite des opérations des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc) dans la région de Kalehe, province du Sud-Kivu. Ce haut fonctionnaire de l'ONU regrette le décès d'une dizaine de personnes détenues, dont des enfants, à cause des mauvaises conditions de vie dans ce camp. Il rappelle que « les autorités congolaises ont l'obligation de garantir le respect de la dignité humaine et des principes humanitaires ».

David McLachlan-Karr fait savoir, en effet, que depuis plusieurs semaines, les Fardc ont initié des opérations militaires dans des territoires de la province du Sud-Kivu. Ces opérations, souligne-t-il, ont entraîné la capture de nombreux combattants et de leurs dépendants, à savoir femmes et enfants. A l'en croire, à cause des conditions d'hygiène insalubres, la promiscuité, le faible accès à l'eau, aux soins de santé et à la nourriture, des centaines de personnes détenues dans ce camp militaire sont malades, notamment des personnes âgées et des enfants. « La lutte contre les groupes armés implique aussi le respect du droit international humanitaire », a rappelé David McLachlan-Karr, dans un communiqué du 14 décembre, appelant ainsi les autorités congolaises à trouver des solutions humanitaires à court terme pour protéger les civils dans le cadre des opérations en cours.

Le coordonnateur humanitaire de l'ONU a, par ailleurs, assuré de la disponibilité des Nations unies à soutenir les autorités congolaises dans ce processus en vue de garantir le respect des droits fondamentaux dans les opérations militaires contre les groupes armés dans le pays. A cet égard, a-t-il insisté, l'accès aux personnes ayant besoin d'une aide humanitaire est essentiel.