Congo-Brazzaville: Agence universitaire de la Francophonie - Des enseignants formés à la conception des cours en ligne

Un stage organisé du 16 au 19 décembre à Brazzaville vise à encadrer des enseignants dans la maîtrise des bases de conception du développement et de la structuration des cours en ligne ouverts et massifs (Mooc).

La formation permettra aux participants venus de la Faculté de médecine de présenter et vendre leurs cours, connaître les normes de la mise en ligne des cours ainsi que la structuration en vue d'une scénarisation pour la préparation de la documentation. Ceci est nécessaire pour réaliser des cours en ligne à partir les enseignements choisis, expliquent les organisateurs.

Le facilitateur du stage, Apollinaire Batoure, également enseignant à l'Université de N'Gaoundéré du Cameroun, a indiqué que l'analyse de la conception des cours en ligne ouvert massif apporte aux apprenants des nouvelles antennes de formation à distance : « Il était donc question qu'on accomplisse ce travail avec les enseignants de la Faculté des sciences et de la santé. Et nous allons ensemble déceler deux à trois cours sur lesquels on va travailler afin de leur permettre d'avoir quelques idées sur cette conception », a-t-il dit.

Selon lui, les Mooc vient aujourd'hui pour répondre au besoin d'apprentissage qui représente la vie et la qualité, dans le domaine de l'environnement et de l'apprentissage. Ils mettent en œuvre l'Objectif du développement durable 4, défini par les Nations unis, à savoir un enseignement, une éducation de qualité pour tous.

Pour l'apprenant Sophie Bayonne Kombo, enseignante à la Faculté des sciences et de la santé, la formation lui apporte des connaissances en termes de développement de l'enseignement. « Actuellement, les enseignements sont présentiels dans nos universités, ce qui fait que l'étudiant doit être présent pour participer à une formation. Mais l'idéal serait d'aller au-delà des cours présentiels pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller vers les enseignants de se former à distance », a-t-elle déclaré.

Notons que l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) s'est engagée dans un programme quadriennal 2017 -2021, qui consiste à relever collectivement les défis auxquels est confronté l'enseignement supérieur : le défi de la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance, celui du devenir social et professionnel des diplômés et, enfin, celui d'un enseignement supérieur pleinement impliqué dans le développement des économies et des sociétés. Les établissements membre de l'AUF et le CNUEF de Brazzaville bénéficient de cette formation qui vise la montée en compétences des enseignants engagés dans ce projet de mise en ligne des cours.