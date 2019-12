Congo-Brazzaville: Emploi - Reprise des recrutements dans les services sociaux en 2020

La Fonction publique va procéder, l'année prochaine, aux recrutements du personnel dans le secteur social, a annoncé le 17 décembre à Brazzaville, le président Denis Sassou N'Guesso, dans son message sur l'état de la nation devant le parlement réuni en congrès.

« J'annonce que le gouvernement procédera dès 2020, à la reprise des recrutements dans les services sociaux et prioritaires, dans l'enseignement, en vue d'amorcer l'augmentation et le renouvellement progressifs d'un corps enseignant en déficit de formateurs de métier », a déclaré le chef de l'Etat.

Au total, près de deux mille enseignants sortis des écoles normales seront recrutés, a-t-il précisé, ajoutant que cette opération sera menée avec « rigueur et équité pour éviter le recrutement d'une armée de favorisés en lieu et place des enseignants de métier ».

En vue de résorber le chômage des jeunes qui représentent plus de 60% de la population du pays, le gouvernement entend, en fonction des moyens disponibles, augmenter le nombre d'agents à recruter dans l'administration publique.

D'autres opportunités d'emplois seront issues des projets tels la zone économique spéciale de Pointe-Noire, la zone industrielle de Maloukou et la construction de l'oléoduc Pointe-Noire-Brazzaville-Ouesso et du barrage hydroélectrique de Sounda, dans le département du Kouilou.

Pour faire face à l'inadéquation formation-emploi, un ensemble de mesures concernant l'employabilité des jeunes a été pris. L'on peut citer, pêle-mêle, la création des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage et le projet de développement des compétences pour l'employabilité qui a permis de former sept mille cinq cents jeunes aux différents métiers.

Le président de la République a, en outre, souligné la nécessité d'intéresser la jeunesse à la pratique de l'agriculture, un secteur, selon lui, porteur d'espoirs et d'opportunités.

Le secteur agricole fait partie des domaines épinglés par les pouvoirs publics dans le cadre de la diversification de l'économie nationale, dépendante jusqu'alors des ressources pétrolières.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a stigmatisé la délinquance juvénile qui prend de l'ampleur ces derniers temps dans certaines villes du pays à travers les phénomènes Bébés noirs et Kulunas. Ainsi a-t-il appelé à la responsabilité parentale, tout en annonçant l'application de la loi et la construction des centres de rééducation et de réinsertion de jeunes.