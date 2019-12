Congo-Brazzaville: Suisse - Mujinga Kambundji élue sportive de l'année

La sprinteuse, née d'un père congolais et d'une mère suisse, a remporté le trophée de sportive suisse de l'année et celui pour l'équipe lors de la cérémonie des Swiss sports awards, organisée le 15 décembre.

Mujinga Kambundji a remporté le titre de sportive suisse de l'année grâce à sa médaille de bronze sur 200m, remportée récemment au championnat mondial d'athlétisme à Doha, devançant au classement la skieuse Wendy Holdener et la joueuse de tennis Belinda Bencic.

Elle a aussi remporté un trophée dans la catégorie équipe de l'année, grâce au relais femmes du 4x100m. L'équipe féminine, composée d'Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Salomé Kora et Mujinga Kambundji a établi un record de Suisse en 42"18 au championnat du monde d'athlétisme de Doha, s'attribuant également la quatrième place de la compétition.

Née le 17 juin 1992 à Berne, Mujinga Kambundji est la fille de Safuka Kambudji, Congolais arrivé en Suisse, il y a quarante-trois ans, et de Ruth, une habitante de Berne. Mujinga Kambundji, 27 ans, est la deuxième des quatre filles de la famille. L'aînée, Kaluanda, a 28 ans, Muswama en a 23 et Ditaji 17 ans. Toutes les quatre ont fait (ou font encore) de l'athlétisme, et la cadette, Ditaji, bat tous les records de précocité. Elle pratique le 100 m haies et l'heptatlon.

Mujinga Kambundji a grandi dans la ferme familiale de Noflen, où sa grand-mère vit toujours. Sa carrière a véritablement décollé en 2014 lors des championnats d'Europe de Zürich, suite à ses magnifiques performances. Depuis Zürich, elle a obtenu bon nombre de succès parmi lesquels une médaille de bronze aux championnats d'Europe d'Amsterdam, en 2016, et une autre aux championnats du monde en salle de Birmingham, en 2018. Elle est la Suissesse la plus rapide de l'histoire et la première à avoir brisé la barrière mythique des onze secondes sur 100m. Depuis le début de sa carrière, elle a accumulé une multitude de records et de titres nationaux ainsi que plusieurs médailles internationales. En outre, elle est l'actuelle détentrice des records de Suisse du 60 m (7"03s), du 100m (10"95 le 13 juillet 2018, à Zofingue), du 200m (22"26 le 24 août dernier à Bâle) et du relais 4 x 100m (avec Ajla Del Ponte, Sarah Atcho et Salomé Kora, 42"29, le 5 juillet 2018 à Lausanne). L'athlète s'entraîne régulièrement à Londres, en Grande-Bretagne, depuis octobre 2018.