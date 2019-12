Angola: Les Chinois mettent en relief le potentiel de la province de Huambo

Huambo — Les autorités de la ville chinoise de Taizhou ont souligné mardi que la province angolaise de Huambo était "un bon exemple" d'investissement, en raison de sa position géostratégique et de son potentiel en agro-élevage et touristique.

Ces propos ont été faits à la presse par le président du Comité consultatif politique de la ville de Taizhou, Lu Xiao Sheng, à l'issue d'une réunion avec le gouverneur de la province de Huambo, Madame Joana Lina, avec qui il a abordé des aspects d'intérêt commun.

À titre d'exemple, il a cité le projet «Jiangzhou Agriculture LDA» des hommes d'affaires chinois, mis en œuvre dans la municipalité de Chicala-Cholohanga à Huambo comme une preuve claire que la région est très attrayante pour les investissements, en particulier dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie Avec un investissement de 12 millions de dollars sur une superficie de 2 544 hectares, ce projet, qui a généré 180 emplois, est liés aux domaines d'horticulture et d'élevage de bétail.

Selon le responsable, la province de Huambo dispose de nombreuses ressources, similaires à celles de Taizhou, alliées à la disponibilité du gouverneur Joana Lina pour promouvoir l'investissement privé étranger, dans le but de redimensionner le parc industriel.Pour cette raison, il a manifesté son intention de mettre en œuvre un protocole d'amitié visant le développement d'actions conjointes, qui pourrait débuter avec le déplacement d'un groupe d'hommes d'affaires de Huambo à la ville de Taizhou et vice versa, entre mai et juin 2020, pour que les deux régions puissent concilier des plans de développement en même temps.

L'Angola et la Chine ont établi des relations diplomatiques en 1983 et maintiennent une coopération bilatérale intense au cours des deux dernières décennies.Taizhou est une ville moderne avec une population estimée à cinq millions d'habitants, divisée en 13 municipalités et possédant une vaste expérience dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture.La province de Huambo, située dans le plateau central de l'Angola, avec une extension territoriale de 35 771 kilomètres carrés, a une population de 2 519 309 habitants, répartis dans 11 municipalités, qui vivent principalement de l'agro-élevage.