Angola: Lancement d'un appel d'offres public pour la gestion du terminal du Port de Luanda

Luanda — Le Gouvernement angolais a lancé lundi dernier un appel d'offres public international pour la concession et l'exploration du Terminal polyvalent du Port de Luanda.

Selon une note de l'institution parvenue à l'Angop, cet appel d'offres vise principalement à favoriser le développement et l'amélioration de l'efficacité de l'activité portuaire, grâce à la participation des opérateurs privés, et ayant certes une expérience avérée de l'industrie.Ce concours public est adressé aux entreprises ou associations d'entreprises nationales et étrangères, dotées d'une expertise confirmée du secteur susmentionné et/ou qui répondent aux exigences du programme, du cahier des charges et de la législation en vigueur.

Selon la même note, la date limite de soumission des offres a été fixée au 30 mars 2020, selon le programme du concours.Pour les entreprises intéressées à participer au concours, elles devront, obligatoirement présenter leur propre capital, non moins que l'équivalent de vingt-cinq millions de dollars américains et un chiffre d'affaires annuel moyen des trois derniers exercices équivalent à cent millions dollars américains.

Une autre exigence pour les entreprises concurrentes, est d'avoir un actif liquide, équivalent à cent millions de dollars américains.Le terminal polyvalent du Port de Luanda est une infrastructure portuaire dédiée à l'exploitation simultanée de cargaisons générales et de conteneurs, dispose d'un quai de 610 mètres, d'une profondeur de 12,5 mètres et d'une superficie de 181.070 mètres carrés avec une capacité de déplacer 2,6 millions de tonnes par an.