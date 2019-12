Congo-Brazzaville: Innovation - Des jeunes présentent leurs créations

En vue de montrer leur niveau d'inventivité, des jeunes congolais ont présenté, le 13 décembre, des oeuvres relatives à l'alimentation, l'approvisionnement en eau potable et bien d'autres lors d'une exposition à Brazzaville.

Les créations des jeunes innovateurs ont été présentées au public à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale de la science sur le thème « Science ouverte, ne laisser personne pour compte ».

Le groupe Glacy, que dirige Christine Makany, a tenu un stand des produits non ligneux, en exposant des glaces fabriquées à base des fruits de la forêt tropicale pour les sublimer en sorbets et sucettes. Christine Makany a indiqué que la transformation de ces produits peut procurer des revenus à la population autochtone, développer leur plantation et exporter ces produits à l'extérieur du pays. « La recherche est en amont du développement. Sans la recherche scientifique, on ne peut rien faire. Ces fruits ont été présentés à l'extérieur dans d'autres pays grâce à l'affiche technique de l'Anvar. J'ai besoin de la science car l'analyse physico-chimique de tous les produits permet d'adapter le processus de transformation », a-t-elle expliqué.

Pour sa part, le groupe Yannick Mambidi a présenté un générateur d'eau dénommé "Moboti mayi" qui apporte une solution au problème de pénurie d'eau potable. Cet appareil fonctionne avec deux applications simultanément ou séparément. Il est une source artificielle qui extrait l'eau de l'air ambiant.

Le directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique, Jean Claude Boukono, accompagné du délégué du représentant de l'Unesco au Congo, Richard Bouka, ainsi que du directeur de l'Anvar, Patrick Obel Okeli, ont noté l'ambition de ces inventeurs à vouloir participer au développement du pays à partir de leurs inventions.

Dans son allocution pour la circonstance, Jean Claude Boukono a souligné que la science, la technologie et l'innovation sont les moteurs d'une croissance économique, d'une inclusion sociale et d'un développement durable de tout un pays. La science, a-t-il signifié, joue un rôle clé à l'amélioration de la qualité de vie, en renforçant, entre autres, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les soins de santé et la couverture des besoins énergétiques de la population. « Il faut dès lors promouvoir une attitude nouvelle qui fait recourt à la créativité des inventivités des Congolais ainsi que l'attitude à développer les connaissances, créer et innover, à s'approprier des technologies nécessaires, à se développer en apportant des solutions aux problèmes rencontrés par la population », a-t-il déclaré.

Le directeur de l'Anvar, Patrick Obel Okeli, a quant à lui énuméré les objectifs de la Journée internationale de la science qui vise, entre autres, à permettre aux jeunes de montrer leur capacité de répondre aux enjeux et défis de la diversification de l'économie congolaise, améliorer l'adhésion des femmes aux métiers scientifiques ainsi que susciter l'éveil et la culture scientifique chez les filles, etc.

Le délégué du représentant de l'Unesco, Richard Bouka, a profité de l'occasion pour annoncer le programme mondial sur les micro-sciences développées par cette agence onusienne pour susciter la vocation des jeunes. En ce qui concerne la coopération entre l'Unesco et le ministère de la Recherche scientifique, Richard Bouka a rappelé que le Congo participe désormais à la prise de décision des instances dirigeantes des grands programmes internationaux, notamment le programme hydrologique intergouvernemental ainsi que de transformation social Most.