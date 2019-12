Sénégal: Impayés de la couverture maladie universelle - Vers un audit des factures

La CMU va vers une évaluation, depuis que l'agence est là, sur la période de janvier 2015 à décembre 2019 pour vérifier les factures de toutes les structures hospitalières, domaine par domaine. L'annonce a été faite par le directeur général de la CMU, Docteur Bocar Mamadou Daff.

Les multiples critiques à l'endroit de l'Agence de la Couverture maladie universelle à cause de « ses nombreuses factures impayées », augmentent au fil des jours mettant en relief moult difficultés qui plombent la bonne gestion des structures sanitaires et des prestataires de soin.

Face à la situation, le directeur général de la CMU, Docteur Bocar Mamadou Daff, indexe les retards opérés dans la remontée des factures, la légitimité de certaines d'entre elles qui pêchent par la surfacturation.

Pour corriger l'ensemble des entraves, l'autorité en charge de la CMU s'offre l'obligation de procéder à une évaluation, depuis que l'agence est là, sur la période de janvier 2015 à décembre 2019 pour vérifier les factures de toutes les structures hospitalières, domaine par domaine.

De l'avis du directeur général de la CMU, le terme de dette souvent utilisé n'est pas approprié. Il s'agit dans certains cas d'un retard de paiement. Seulement, même pour les retards de paiement, il faut décrypter pour voir où se trouve le problème car certaines factures parviennent tardivement au niveau de la direction.

« Au demeurant, nous sommes dans un pays en développement, on ne peut pas fermer les yeux, il faut regarder, vérifier les factures dont certaines retournent à la structure et généralement, il y a toujours des problèmes pour justifier les écarts.

Dans ce cas de figure, tant que la facture n'est pas stabilisée, on ne peut pas payer. Des fois, cependant, c'est la rareté des ressources qui motive un certain retard dans les décaissements », explique t-il.

A l'en croire, dans la sous-région, « les efforts que le Sénégal est en train de faire dans le domaine de la couverture maladie universelle sont uniques. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en mettant des milliards pour soigner les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables.

Le Président de la République a fait preuve de courage, il faut le reconnaître. Par endroit, c'étaient les fonctionnaires et le secteur formel qui assuraient au moment où les paysans, les couches vulnérables et les démunis étaient laissés pour compte, d'où un problème d'iniquité.

Notre rôle est de faire en sorte que les vrais bénéficiaires, les vrais ayants droit puissent bénéficier de l'assistance de la CMU. Si on ferme les yeux, on ne pourra jamais s'en sortir ».

Avant d'ajouter, que « tous ceux qui connaissent le système assurantiel savent que souvent, la fraude vient à la fois du prestataire de soin comme du bénéficiaire, nous sommes là pour surveiller les deux car la CMU doit constituer une variable d'ajustement ».

La Cmu joue la régularisation

« Si l'on dit que c'est une césarienne, on vérifiera qu'il ne s'agit pas d'un prolapsus (descente d'organes), d'une grossesse extra utérine ou d'un curetage ou tout simplement d'un accouchement compliqué qu'on a facturé comme césarienne. Nous allons vérifier l'effectivité avant de voir ce qui a été chargé.

Nous avons la liste des patients et on va faire le sondage en leur demandant quand est-ce qu'ils sont allés dans la structure, combien ils ont payé, s'il y a un double emploi, nous allons le corriger.

S'il arrive que la CMU ait eu à payer plus, nous le défalquerons pour arriver à une facture stabilisée. Des fois, la structure fait des facturations à terme, en multipliant la facture par deux ou par trois», déclare t-il.

Pour corriger ces entraves, des mesures sont prises, notamment en termes d'organisation par la Cmu qui s'achemine vers une digitalisation du système dans 150 structures dès le mois de janvier avant sa généralisation sur l'ensemble du territoire national en juillet 2020.

« Aujourd'hui, avec la carte nationale avec l'apport du ministère de l'Intérieur et l'accompagnement de nos partenaires que sont la Jica et la Banque mondiale qui nous ont offert des tablettes et des ordinateurs, nous identifions et authentifions (éligibilité) le patient.

Subséquemment, il n'y aura plus de fraude, les factures seront claires et les paiements spontanés », conclut-il.

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE AUX MOUVEMENTS ASSOCIATIFS : L'Agence de la CMU annonce une convention de partenariat avec l'ONCAV

L'Agence de la Couverture Maladie Universelle va élaborer une convention de partenariat avec les mouvements associatifs membres de l'Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV) et d'autres associations pour la couverture médicale de leurs membres.

En marge d'une finale de football qu'il a parrainée dans la commune de Dendori, le directeur général de l'Agence de la Couverture Maladie Universelle a exprimé sa volonté d'accompagner les mouvements associatifs membres de l'Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV) dans «le but de les sécuriser et de leur donner plus de confiance quand ils s'engagent au niveau des compétitions».

Aux regards du travail qui se fait autour de la couverture maladie universelle (CMU), notamment sur les cibles essentielles que sont les élèves, les femmes, les personnes vulnérables, la CMU s'offre l'opportunité de faire bénéficier le mouvement sportif d'une couverture du risque maladie. «La jeunesse constitue la sève nourricière de la population et par conséquent le développement futur de la productivité.

En s'exerçant au niveau du sport, les jeunes mettent en place les conditions pour le bien-être de l'individu, avec des valeurs qui fondent l'existence d'un homme complet.

Le football étant un jeu à risque, nous sommes prêts, dans le cadre de la mutualisation des ressources financières, à pouvoir accompagner les jeunes pour qu'au besoin, on puisse les prendre en charge», fait savoir le directeur général.

Avec l'ONCAV, l'Agence signera ainsi, dans les jours prochains, une convention pour encadrer et accompagner les jeunes qui «compétissent» dans les «navétanes».

Une initiative qui, de l'avis de Docteur Bocar Daff, permettra, en effet, aux jeunes du mouvement associatif des «navétanes» d'être affiliés à un régime d'assurance maladie et de bénéficier des mêmes soins que les personnes affiliées aux autres régimes de sécurité sociale que sont les imputations budgétaires et les Instituts de Prévoyance Maladie (IPM).