Sénégal: La Gendarmerie innove pour le renforcement de la sécurité dans les communes

Dans le cadre de sa participation à la 28e Foire internationale de Dakar (FIDAK, édition 2019), la Gendarmerie nationale a fêté la journée qui lui est dédiée hier, mardi 17 décembre, au niveau du Pavillon Brun, en présence du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, Directeur de la Justice militaire, le général de division Jean Baptiste Tine.

«Les communautés de brigades et les brigades de proximité», est le thème de la journée dédiée à la Gendarmerie nationale dans le cadre de sa participation à la 28e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK 2019).

Cette journée célébrée hier, mardi 17 décembre, au Pavillon Brun du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a été marquée par une visite guidée des stands, avec des prestations, suivie d'un discours du Haut-commandant de la Gendarmerie, Directeur de la Justice militaire, le général de division Jean Baptiste Tine.

Il ressort de cet événement que la Gendarmerie nationale, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et les malfaiteurs dans les communes, va innover dans la prise en charge des questions sécuritaires en érigeant des brigades de proximité suivant les exigences et les besoins au tour de la Brigade territoriale autonome, dans les communes, en 2020.

Le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale confiera : «c'est un honneur pour moi de visiter la Gendarmerie nationale déployée à la foire pour cette édition 2019.

La Gendarmerie est présente à la foire à un double titre : la couverture sécuritaire de l'évènement qui nous permettra d'assurer le bon déroulement des activités aussi bien pour les exposants que pour les visiteurs.

Le deuxième titre pour lequel nous sommes présents, c'est pour exposer le stand du Mémorial de la Gendarmerie qui nous présente son histoire du début à nos jours. Et plus particulièrement, pour cette année, présenter aussi le concept des «communautés de brigades» et l'érection des brigades de proximité.

C'est un concept innovant qui nous permet de mettre en place une sécurité plus consensuelle, une sécurité plus inclusive qui va demander l'implication des autorités élues sur le plan local, des leaders locaux, des organisations de jeunes de femmes, des autorités administratives. Bref, tout ceux qui sont intéressés par la disposition sécuritaire au niveau local», a fait savoir le général Jean Baptiste Tine.

Et de conclure : «je suis très satisfait de ce qui se passe à la foire pour les unités de la gendarmerie». Le concept des «communautés de brigades» a pour but une meilleure occupation de la circonscription et un renforcement de l'activité opérationnelle.

Il a pour intérêt d'opérer des changements sur les modes d'actions classiques qui entraineront une plus-value opérationnelle et permettront d'accroitre la qualité du service public fourni en matière de sécurité, sans dénaturer l'action de la Gendarmerie.

La création d'unités additionnelles appelées «brigades de proximité», reparties suivant les exigences et les besoins sécuritaires au tour de la brigade principale appelée Brigade territoriale autonome, constitue la Communauté de brigades (COB), a informé la Gendarmerie nationale.