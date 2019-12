Togo: La BAD financera les pompes solaires !

600, c'est le nombre de pompes solaires d'irrigation que la BAD (Banque Africaine de Développement) s'engage à financer au Togo et en faveur des agriculteurs du pays.

Les documents d'un tel financement du PRAVOST (Projet d'Appui au Volet Social du Programme d'Electrification Rurale du Togo) ont été signés entre l'Etat togolais et la BAD respectivement par le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya et la Directeur général Afrique de l'Ouest de la BAD, Marie-Laure Akin-Olugbade, qui était en séjour à Lomé.

Ainsi, la banque panafricaine s'engage à mettre à la disposition de l'Etat togolais pour la réalisation de ces pompes solaires, la somme de 7,9 milliards de F cfa.

Si le PRAVOST prévoit l'électrification de 314 centres de santé et l'équipement de 122 centres de santé en chauffe-eau solaires, l'installation de 400 adductions d'eau potable et le déploiement de 600 pompes solaires d'irrigation ; l'électrification d'environ 2.000 foyers grâce à des mini-réseaux solaires, dans l'exploitation des ressources mises à disposition par la BAD, s'attend à une augmentation du taux d'accès à l'énergie propre pour les infrastructures communautaires, à contribuer à la résilience des agriculteurs en déployant des pompes d'irrigation solaires et de développer l'accès à l'énergie grâce à des technologies intelligentes innovantes pour les systèmes solaires individuels et les mini-réseaux.