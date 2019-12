Gabon: La CGJE et la question de l'employabilité des jeunes

La Confédération Gabonaise des Junior-Entreprises (CGJE), composée de 8 Junior Entreprises locales, avait tenu son premier Congrès à Libreville du 21 au 23 novembre 2019.

« Junior-Entreprises comme une réponse pertinente aux problèmes d'insertion professionnelle des jeunes diplômés, acteurs majeurs et leviers de la croissance économique » était au cœur dudit congrès pour traiter de la question de l'employabilité des jeunes gabonais. Une problématique qui trouve sa légitimité face au chômage qui met la jeunesse à genoux.

Le Congrès de la Confédération Gabonaise des Junior-Entreprises (CGJE) a été organisé dans le but d'apporter des solutions au chômage endémique qui frappe le Gabon, et plus particulièrement les jeunes, 60% de la population gabonaise. Malgré un taux de croissance économique de 4,5% par an en moyenne sur les quarante dernières années, le chômage touche un gabonais actif sur cinq et frappe principalement les jeunes de 15 à 24 ans, avec un taux de 35,7%. Un niveau de chômage environ 10 fois plus élevé qu'au Cameroun et quatre fois supérieur à̀ la moyenne des pays à revenu intermédiaire, source potentielle de troubles sociaux, qui révèle l'urgence de la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes gabonais.

« L'esprit d'entreprise est la clé pour sortir la population jeune de ce marasme économique Malgré leurs diplômes, les jeunes gabonais ne parviennent pas à s'insérer dans les circuits de création de valeur, avec de lourdes conséquences sociales et économiques pour notre pays. C'est en réponse à ce constat que nous avons entrepris d'organiser ce Congrès, suivant des objectifs clairs. Nous souhaitons former 200 Junior-Entrepreneurs aux mécanismes de gestion d'une entreprise et du management d'une équipe d'ici fin 2019. Une tâche pour laquelle nous espérons compter sur l'accompagnement des aînés et sommes heureux de compter le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Jeunesse ainsi que la Confédération Patronale Gabonaise parmi nos soutiens. » a déclaré le président du comité d'organisation du Congrès, Emmanuel Obakamba Ombana.

Pour Guilhem Garrel, Directeur du développement en Afrique pour la Confédération Mondiale des Junior-Entreprises, Junior Entreprises Global, l'objectif général est d'amener les jeunes à s'approprier les valeurs de la culture entrepreneuriale, à travers l'entrepreneuriat étudiant, aussi bien au sein de grandes écoles supérieures de commerce, d'ingénieries et universités, qu'auprès des entreprises et des pouvoirs publics. Et d'ajouter qu'« Il est crucial que l"enseignement supérieur au Gabon soit au service de la création d'activités génératrices de revenus et d'emplois par et pour les jeunes ».

Le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Jeunesse, Frédéric Mambenga quant à lui apprécie l'initiative à sa juste valeur. Aussi, a-t-il foi en cette jeunesse aussi dynamique dans sa vision. « Nous avons foi en ce dynamisme de la jeunesse qui s'avère être, comme l'a souvent rappelé le chef de l'État, un enjeu important devant permettre de rompre avec la tragédie des « destins brisés » par des formations inadaptées au marché de l'emploi. Cette initiative est la bienvenue en ce qu'elle témoigne de la capacité des jeunes gabonais à se prendre en main et à s'emparer de leur destin et de celui du Gabon, dans une quête de prospérité partagée. Nous accueillons favorablement cette initiative, espérant qu'elle initiera de réels projets entrepreneuriaux solides, créateurs de valeurs et inclusifs » a conclut-il.

La problématique du chômage au Gabon est une réalité. C'est une préoccupation quotidienne pour les jeunes diplômés, qui, quotidiennement, ne savent plus vers quelle entreprise se tourner pour un emploi digne et durable. La question de l'employabilité des jeunes reste d'actualité et trouve sa légitimité dans les différentes plaintes de la jeunesse.