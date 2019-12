Afrique: Financial Afrik Awards - Ouverture ce 19 décembre à Abidjan de la deuxième édition

La deuxième édition des Financial Afrik Awards s'ouvre ce jeudi 19 décembre Abidjan en Côte d'Ivoire. Selon un communiqué reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), plus de 250 financiers sont attendus à ce rendez-vous consacré cette année au thème de la «Monnaie, disruption et innovation financière» à travers 5 panels.

«Des acteurs de la blockchain, des néo-banques, des start-up et des banquiers classiques débattront avec les institutionnels des modèles inclusifs et compétitifs pour l'Afrique», a précisé Adama Wade, Directeur de publication de Financial Afrik, initiateur de l'événement.

Au delà de la conférence, les Financial Afrik Awards est un cadre de célébration des modèles de réussite ayant un impact sur la transformation économique et sociale de l'Afrique.

La liste des «100 personnalités qui transforment l'Afrique» sera dévoilée lors du gala prévu dans la soirée et qui verra la remise des Awards aux catégories suivantes: le ministre des Finances de l'année ; le financier de l'année ; le Ceo de l'année ; la Fintech de l'année ; le deal de l'année ; l'économiste de l'année et aussi le Prix spécial du jury et le prix spécial de la rédaction.

Commentant le processus de sélection, le banquier Ali Benahmed, président du Jury des Financial Afrik Awards, évoque une cuvée 2019 exceptionnelle. «Nous avons soumis les différents nominés à une série de filtres et de monitoring sur leurs réalisations en 2019.

Le choix final témoigne de l'extraordinaire dynamisme des économies africaines qui sont beaucoup plus intégrées qu'on ne le pense. La trentaine de personnes nominées est présente en moyenne sur au moins 5 pays», a-t-il dit.

Les Financial Afrik Awards est un événement annuel qui met en exergue la dynamique des convergences africaines.