Ile Maurice: Recrutements controversés - Une réunion du «board» de SIT Land Holdings tourne au vinaigre

Réunion houleuse du conseil d'administration de Sugar Investment Trust (SIT) Land Holdings Ltd, lundi. Deux recrutements sont à la source de vifs échanges et prises de bec entre le Chief Executive Officer (CEO) et des directeurs présents ainsi que d'un walkout. Il s'agit du recrutement d'un agronome et d'une Agricultural and Technical Officer.

Au sein du conseil d'administration de cette filiale qui compte 15 000 actionnaires, l'on parle de «failles» autour de ces deux recrutements. Au point où des directeurs du board ont décidé de rapporter ces deux exercices de recrutement à l'Independent Commission against Corruption (ICAC) pour qu'elle initie une enquête.

Pour commencer, l'on affirme que les procédures n'ont pas été suivies puisqu'au final, les deux candidats retenus ont été recommandés par le staff remuneration committee. Un comité qui ne les aurait pas interviewés. Ce, alors que le panel d'interview a été mis en place par le conseil d'administration.

Pis, on allègue que le candidat sélectionné pour l'un des deux postes a rencontré un des directeurs du conseil d'administration de SIT Land Holdings Ltd au bureau de ce dernier, la veille de l'interview. Et l'aurait confié aux deux autres postulants de la course.

«La compagnie est à genoux»

Par ailleurs, lors de cette même réunion du conseil d'administration, lorsque la question lui a été posée, le CEO du SIT n'a pu fournir les détails sur le nombre de postulants à l'un des deux postes.

Concernant l'agronome, l'on fait valoir que SIT Land Holdings, avec ses 2 000 arpents sous culture cannière, a surtout besoin d'un professionnel pour la canne à sucre. «Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui cultivera des oignons ou des pommes de terre. Ça viendra plus tard avec la diversification», indique-t-on.

Ensuite, il nous revient que la candidate retenue pour le poste d'Agricultural and Technical Officer a déjà occupé ce poste en 2015 avant d'être remerciée six mois après. Toutefois, à l'époque, celleci soutenait qu'elle est partie suivre des cours durant cette période.

Ce qui fait dire à des actionnaires qu'«il est temps que le ministre revoie la manière dont le SIT ainsi que ses filiales sont administrés. La santé financière du SIT et de ses filiales a empiré depuis trois ans, enregistrant des pertes. La compagnie est à genoux». Ces actionnaires souhaitent un rendez- vous avec le ministre de l'Agroindustrie, Maneesh Gobin, pour lui exposer la situation.

Interrogé hier, Gansam Boodram, président de SIT Land Holdings, ne nie pas les vifs échanges lors de la dernière réunion du conseil d'administration. Toutefois, il attribue la situation à un membre du board, qui, selon lui, «ferait le difficile et qui ne voit que du négatif partout».

Concernant les deux recrutements en question, Gansam Boodram ne souhaite pas se prononcer. «Les procédures sont bien établies et la personne apte à fournir les détails là-dessus est le CEO.» En outre, il nie catégoriquement que celui qui a décroché l'un des emplois aurait rencontré l'un des directeurs, la veille de l'interview.

L'Ex-CFO arrêté: quid des directeurs qui ont signé les «Payroll sheets» ?

L'arrestation de Pravesh Sookaye, ex-Chief Financial Officer (CFO) du SIT et de trois «complices» par la commission anti-corruption, lundi, pour détournement de fonds, est loin d'être une affaire classée au SIT. Des actionnaires veulent savoir quels sont les directeurs qui ont signé les «payroll sheets» pour que la banque autorise les paiements. Une nouvelle lettre de dénonciation devrait à cet effet atterrir à l'ICAC.