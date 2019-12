Ile Maurice: Importation de drogue - Un Écossais écope de 20 ans de prison pour 353 g de haschisch

Le jugement a été prononcé par le juge Benjamin Marie Joseph, siégeant aux Assises, hier. John Robert Wenden, un Écossais, passera 20 ans en prison pour avoir importé 352,62 grammes de haschisch à Maurice, le 11 juin 2016.

Lors de son procès aux Assises, l'Écossais, maître et éleveur de chiens, avait plaidé coupable. Pour rappel, le 11 juin 2016, John Robert Wenden avait débarqué à l'aéroport de Plaisance en provenance de France avec... 115 boulettes dans son estomac. La valeur marchande de cette drogue était estimée à plus d'un million de roupies.

L'Écossais avait réussi à quitter l'aéroport sans être inquiété par les membres de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), affectés à l'aéroport, et les autorités douanières. Il est rentré chez lui, à Flic-en- Flac, en compagnie de son épouse, une Mauricienne.

Ce n'est que trois jours plus tard, soit le 14 juin 2016, que l'ADSU a obtenu des informations selon lesquelles cet Écossais avait importé du haschisch dans le pays. Les membres de l'ADSU se sont alors rendus à son domicile à Flic-en-Flac pour l'interroger. Mais il n'y était pas.

Suite à des informations obtenues d'un informateur, les membres de l'ADSU se sont dirigés vers une clinique à Flic-en-Flac, où ils ont rencontré l'Écossais et sa femme. Interrogé, John Robert Wenden a révélé qu'il attendait le rapport d'une radio. Celui-ci indiquait qu'il y avait des boulettes de drogue dans son estomac. «Je sais que c'est du haschisch que j'ai avalé. Il y avait environ 400 grammes», a répondu l'Écossais aux membres de l'ADSU.

John Robert Wenden est né et a grandi en Écosse. Il est venu à Maurice pour la première fois en 2008 et a visité le pays à plusieurs reprises. Avant d'épouser une Mauricienne et d'élire domicile à Flic-en-Flac.

Il a expliqué à la cour qu'il est père de deux enfants à la Jamaïque, un en Écosse et un à Maurice. Et a présenté des excuses au juge et a réclamé la clémence de la cour. Le juge Benjamin Marie Joseph observe que le cas de cet Écossais est loin d'être l'affaire d'une mule qui vit dans la pauvreté et qui se laisse manipuler par des caïds de la drogue pour des gains monétaires. Il est, certes, au courant des conséquences a été reconduit en cellule. de son acte...