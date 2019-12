Ile Maurice: Hausse de température - Il vous reste des climatiseurs ?

«Fer tro so ! Népli kapav dormi !» Depuis quelques semaines, le pays connaît une température dépassant les 30 degrés dans certaines régions. Les journées rallongées, le thermomètre en hausse et le soleil de plus en plus fort impliquent des inconvénients. Les périodes de canicule sont davantage fréquentes et les Mauriciens qui vivent dans les endroits chauds en souffrent.

«Je ne sais plus comment m'habiller», déplore Sylvain Bayaram, un habitant de Roches-Brunes. «Ma femme et moi restons éveillés, assis sur le balcon, jusqu'à deux heures du matin car nous n'arrivons pas à trouver le sommeil à cause de cette chaleur.»

Afin de survivre, certains s'arment de l'air conditionné. Les commerces et entreprises d'installation de climatiseurs s'en frottent les mains. Le magasin spécialisé en vente de meubles et d'électroménager 361 a enregistré une demande croissante pour ces équipements. «Depuis la semaine dernière, nous voyons une hausse en ce qui concerne les climatiseurs», confirme la chargée de communication, Géraldine L'Écluse-Amear.

Et c'est sur les réseaux sociaux qu'on assiste le plus à cette tendance. «Ki aircon zot konsey mwa ?», demande un internaute sur Facebook. Car beaucoup de Mauriciens saisissent l'occasion pour proposer des services d'installation et de réparation de climatiseurs sur les réseaux sociaux. Sur des pages populaires de Facebook, des annonces fusent : «Contactez-nous pour un service d'installation, de réparation ou de maintenance. Best service, zoli prix.» Sur ce genre de publication, des centaines de commentaires suivent, où les Mauriciens approchent les techniciens pour un service.

Michel Leclézio, technicien au Cool Hub Air Conditioning, société spécialisée en service de chauffage et de ventilation depuis trois ans, affirme que depuis début novembre, le nombre de demandes d'installation de climatiseurs a grimpé. «Depuis le début de l'été, j'ai effectué plus d'une quarantaine d'installations et de réparations. » Non seulement les gens font installer des climatiseurs chez eux, mais ceux qui en détiennent déjà un lui demandent un service de maintenance. «Beaucoup de Mauriciens n'ont jamais assuré de maintenance depuis qu'ils ont installé leur climatiseur. Mais lorsqu'il commence à faire chaud, qu'ils voient que leur appareil ne donne pas assez d'air frais, ils décident alors d'appeler un technicien.»

La compagnie Chuttoo Services ne chôme pas non plus. «Depuis le début de l'été, nous avons effectué plus de 100 installations», souligne Carrim Chuttoo. Les demandes viennent des quatre coins de l'île. Ce dernier, dans le métier depuis 35 ans, constate également que, cet été, les Mauriciens dépendent beaucoup de la climatisation.

Même son de cloche du côté de la compagnie Air Conditioning Service. Les techniciens ont également effectué une centaine d'installations et de réparations de climatiseurs. «Ces derniers temps, les Mauriciens optent plus pour les climatiseurs inverter», informe une employée de la compagnie. Les climatiseurs inverter permettent de réguler et d'adapter automatiquement la vitesse et la puissance en fonction des changements de température, permettant une consommation d'énergie optimisée. A contrario des climatiseurs classiques, cette technologie permet d'éviter l'arrêt de la climatisation une fois le nombre de degrés souhaités atteint. «Avec ce mode de fonctionnement, le climatiseur est toujours en fonctionnement, ce qui évite la consommation d'énergie supplémentaire liée au redémarrage du moteur.»

Les constructeurs affichent entre 20 et 25 % d'économie d'énergie grâce à cette nouvelle technologie. «Ce système de climatisation est très populaire parmi les Mauriciens », ajoute notre interlocutrice.

Un foyer sur cinq équipé

Au fil des années, l'utilisation de la climatisation a pris de l'ampleur dans les foyers. Selon Statistics Mauritius, le pourcentage du nombre de foyers détenant un climatiseur est de 11,2 % en 2012 et de 18,5 % en 2017. En 2019, le pourcentage a augmenté de 9,3 % en comparaison avec 2012 (soit 20,5 %). Le coût dépend de la marque et de la taille de l'appareil. Les prix varient entre Rs 9 000 et Rs 50 000. Le choix de la taille et de la puissance de l'appareil est aussi conditionné par la grandeur de la salle. «C'est au technicien qui vient installer la climatisation de déterminer quel est l'appareil approprié pour la salle», souligne Michel Leclézio. Quid de la durée de vie ? «De huit à 15 ans», répond le technicien. «Si la personne assure la maintenance de son appareil tous les ans, la durée d'utilisation peut aller jusqu'à 20 ans», avance, quant à lui, Carrim Chuttoo.