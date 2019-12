Ile Maurice: Accident à Wooton - Ces zones d'ombre à éclaircir

Plusieurs zones d'ombre entourent la mort de Rohit Gobin. Le fils de la victime, Jashley Gobin, réclame la vérité. Il veut avoir des éclaircissements sur le trajet des deux policiers de la fourgonnette accidentée, il souhaite savoir pourquoi ceux qui sont venus chercher les deux policiers n'ont pas porté secours à son père, entre autres. Il s'attend également à ce que la police prenne en considération toutes les failles afin de faire lumière sur cette affaire.

L'accident est survenu le 26 novembre sur la station-service d'Indian Oil, à Wooton. Selon les informations obtenues, ce jour-là, le constable Doomun et son collègue Madhina étaient partis chercher des provisions et devaient les déposer au poste de police d'Eau-Coulée. Il y aurait un manque de gâteaux pour la marche organisée à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui avait lieu devant l'église Ste-Hélène et qui a pris fin devant le poste de police d'Eau-Coulée.

Mais le trajet retour choisi est-il approprié ? Les policiers avaient-ils d'autres tâches ? Étaient-ils sortis pour un parcours officiel ? Autant de questions que se pose Jashley Gobin. Selon lui, il semblerait que la fourgonnette n'est pas équipée d'un GPS, un élément crucial qui permettrait de déterminer leur trajectoire exacte.

Autre détail qui l'intrigue c'est le fait que le coéquipier était assis au siège arrière de la fourgonnette alors qu'ils étaient seulement deux à bord du véhicule. Quelqu'un d'autre avait-il voyagé avec eux juste avant l'accident ? L'hypothèse que Jashley Gobin avance c'est qu'il se pourrait qu'ils aient déposé quelqu'un avant d'aller vers leur destination finale. C'est une raison qui expliquerait le fait qu'ils étaient aussi pressés.

Ce n'est bien que plus tard que Jasley Gobin a remarqué la venue de l'inspecteur M. Il s'est senti révolté à l'idée que l'inspecteur était plus intéressé à faire évacuer les deux policiers que de porter secours aux blessés. Les deux policiers et l'inspecteur n'avaient-ils pas une obligation envers les victimes ?

Selon l'inspecteur Shiva Coothen du police press office, il y a deux enquêtes en cours. Pour l'accident fatal, il y a une enquête qui serait faite au niveau de la division et en ce qui concerne l'allégation de non-assistance aux personnes en danger contre les policiers, une cellule spéciale a été mise sur place afin de traiter l'affaire en toute transparence.