Afrique: CECAFA - Un nouveau président, les activités 2020 dévoilées

En marge de ses compétitions U17 féminine et senior hommes, le CECAFA (Cnseil des fédérations de football d'Afrique de l'est) a procédé à un renouvellement de son comité exécutif ce mercredi.C'est Wallace Karia, président de la TFF (Fédération tanzanienne de football) qui devient le président. Il remplace le Soudanais Mutassim Gaffar.

Ses 1er et 2è vice-présidents sont respectivement Francis Paul Amin du Soudan du Sud et Isayaa Jira d'Ethiopie. Le Rwandais Jean Damascene Sekamana et l'Erythréen Esaya Abraham sont membres.

Aussi, le Kenyan Nicholas Musonye n'est plus secrétaire général du CECAFA. Le nouveau Comité exécutif désignera un Directeur exécutif, conformément aux nouveaux statuts des organisations zonales de la CAF.

Par ailleurs, le tableau des activités 2020 a été dévoilé. 7 compétitions au calendrier. Burundi organisera les tournois U17 féminin et U20.Au Rwanda, l'organisation du tournoi de qualification pour la CAN U17 et le Challenge senior féminin.Le Soudan abritera les qualification spour la CAN U20 et le tournoi senior masculin.Tandis que Djibouti sera hôte du premier tournoi U16 et la Tanzanie aura lieu le tournoi des clubs (Kagame Cup).