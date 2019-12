Sénégal: Le programme d'incubation pour entrepreuneurs Orange Corner lancé

Dakar — Le programme Orange Corner Sénégal, une initiative du Royaume des Pays-Bas dont l'ambition est de contribuer "de manière positive à la croissance socio-économique du continent africain et du Moyen-Orient", a été lancé ce mercredi à Dakar.

Le programme Orange Corner Sénégal dont le démarrage est prévu début janvier a été officiellement lancé par l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Joan Wiegman.

Cette initiative permettra à 16 jeunes talents de "bénéficier une formation personnalisée de six mois pour avoir accès à des installations et des contacts de qualité afin de démarrer et de développer leurs entreprises", a déclaré le diplomate hollandais.

Mme Wiegman a souligné qu'"il s'agit de jeunes porteurs de projets ou fondateurs de start-ups en démarrage", avant de préciser que "les candidats retenus bénéficieront notamment de l'apport du fonds Orange Corner Sénégal durant les six mois de la période d'incubation".

Dans cette perspective, elle signale qu'"après le chèque de six mois d'incubation, les startups pourront ainsi concourir et espérer obtenir un financement additionnel pouvant aller jusqu'à 33 millions FCFA".

"En plus de la formation, il y aura des séances de coaching et des rencontres avec un large réseau d'experts, d'investisseurs et d'entrepreneurs", a ajouté Mme Wiegman.

Le Sénégal "est l'un des dix pays africains à accueillir Orange Corners, après l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Angola, le Maroc, le Soudan, le Nigéria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la République Démocratique du Congo", a-t-elle dit.

Selon elle, "l'objectif de Orange Corner Sénégal est d'accompagner la croissance de l'entreprenariat, de participer au renforcement de l'écosystème national et finalement de créer des Champions nationaux".

"Cet objectif, a-t-elle expliqué, tire son origine de la certitude que nous avons au sujet du rôle majeur que les PME jouent dans la croissance économique et la réduction du taux de chômage qui s'inscrit en droit."

Elle estime que "cela entre dans le cadre de la volonté des Pays-Bas d'améliorer l'employabilité des jeunes sénégalais et de favoriser leur entrée dans le marché du travail".

"Pour les Pays-Bas, la meilleure façon d'aider la jeunesse à croire à ses capacités, à ses possibilités et à son génie est de leur montrer que l'on croit à leurs potentiels d'innovation non pas à travers des discours mais plutôt par des actes concrets tels que l'initiative Orange Corner Sénégal", a fait valoir l'ambassadeur.