Congo-Brazzaville: Conseil départemental et municipal - Les élus réfléchissent déjà au budget de 2020

L'assemblée locale de Pointe-Noire a organisé, il y a quelques jours, un débat d'orientation budgétaire, en prélude à l'élaboration du budget du prochain exercice. L'activité s'est déroulée sous la direction de son président, de Jean François Kando.

Elu pour un mandat de six ans, le conseil départemental et municipal est appelé à améliorer l'efficacité de sa commune, notamment par la maîtrise de ses dépenses et surtout par l'optimisation de ses recettes. Il va se réunir très bientôt pour discuter et surtout décider de l'avenir du département, avec à la clé, l'élaboration du budget exercice 2020.

Mais avant toute chose, le conseil a tenu à organiser un débat d'orientation budgétaire qui constitue un moment essentiel dans la vie de la commune, préalablement à l'adoption du nouveau budget.

L'objectif était d'informer non seulement l'assemblée locale sur la situation financière de la collectivité mais également pour présenter les grandes orientations pour l'année à venir. Ce débat a, en effet, permis aux membres du conseil départemental et municipal d'ausculter et de ressasser dans le fond les causes de leurs contre-performances en matière de recouvrement des recettes afin de les maximiser.

Ces derniers ont pu discuter, ensemble, des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget à voter. Ils se sont également informés de l'évolution de la situation financière de la commune, ce qui a permis à certains d'entre-eux de proposer des stratégies dans ce domaine.

Il y a quelques mois, le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a tenu sa septième session ordinaire, au cours de laquelle il a été décidé de toujours mieux affiner les techniques d'élaboration des budgets à venir et intensifier davantage le recouvrement des recettes indispensables à l'augmentation interne des investissements pour la poursuite de l'œuvre de modernisation de la ville.

Notons que le débat d'orientation budgétaire est considéré comme un préalable au vote du budget. Et même s'il n'a aucun caractère décisionnel, sa teneur fait l'objet d'une délibération qui s'articule autour du contexte budgétaire et financier, l'analyse financière et la vision pluriannuelle.