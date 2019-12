Cote d'Ivoire: Adou Richard, procureur de la République - « Le mois de décembre est une foire aux infractions »

Nous sommes dans le mois de décembre, à l'approche des fêtes de fin d'année. Et le constat est la montée en puissance de la criminalité. « L'indice de criminalité a grimpé en décembre. Les infractions se multiplient.

Le mois de décembre est une foire aux infractions. A peine vous garez votre véhicule ils viennent cassée la vitre et soustraire un objet qui a souvent moins de valeur que la vitre casser. Lorsque ces bandits sont arrêtés, ils sont jugés et déférés à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca).

Et ils s'y retrouvent en masse. Si d'aventure en fin d'année, le chef de l'Etat arrivait à prendre une grâce présidentielle, ils ressortent en masse.

Et quelque temps après, ils retournent à la Maca en masse », a affirmé le procureur de la République, magistrat hors hiérarchie, Adou Richard Christophe, lors du séminaire de renforcement des capacités de la société civile, des journalistes et du personnel terrain de la Commission nationale des droits de l'homme (Cndh) sur les innovations apportées par les nouveaux codes de procédure pénale et les nouvelles lois civiles.

Une activité organisée par l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme (Oidh) du 18 au 19 décembre à Angré.

Cette même journée a aussi enregistré une communication de Tchétché Djegniné, sous-directeur des Etudes au ministère de la Justice aux principales innovations apportées par le Code de procédure pénale.

Sur ce, il a relevé que la coaction, le vagabondage, la mendicité simple et la célébration religieuse du mariage préalablement à la cérémonie ont été supprimés dans notre code pénal. Il est prévu une intervention du commissaire du gouvernement ce jeudi 19 décembre dans le même cadre.