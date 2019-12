Cote d'Ivoire: Le FSDP apporte l'aide à la presse et aux organisations professionnelles

Le mardi 17 décembre 2019, le Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp) a organisé, à la Maison de la presse à Abidjan-Plateau, une cérémonie de présentation de l'aide au secteur des médias privés, en présence du ministre de la Communication et des médias, Sidi Tiémoko Touré.

Au cours de cette cérémonie, le Fsdp a apporté une subvention à 16 entreprises de presse et 14 organisations professionnelles du secteur des médias privés.

Les récipiendaires ont reçu des chèques. Le Fsdp a fait également don de 4 véhicules de types 4×2 et une ambulance à quatre organisations professionnelles des médias.

Il s'agit de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire(Unjci), le Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (Gepci), l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire (Urpci) et la Mutuelle générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire (Ms-Médias).

Selon N'Guessan Bernise, directeur exécutif du Fsdp, plus d'un milliard de franc ont été consacrés aux actions de soutien et de développement de la presse à travers la formation des journalistes et dirigeants d'entreprise de presse, des formations en faveur de radios privées non-commerciales, l'équipement des entreprises, etc.

Sidi Touré appelle les journalistes à plus de professionnalisme

Présidant la cérémonie de remise, le ministre Sidi Touré a dit : « Le gouvernement n'aura de cesse de donner forme à sa volonté permanente d'accompagner les entreprises et organisations professionnelles du secteur de la communication et des médias dans le renforcement de leurs conditions d'existence, la pérennisation, le développement et la professionnalisation de leurs activités.

Face à cette situation, l'État a le devoir de vous souvenir et c'est ce qu'il fait depuis une décennie ». L'aide publique de l'État de 2009 à 2019, selon lui, s'élève à plus de 10 milliards de francs. Sidi Touré a réitéré le soutien de l'État à la presse.

Cependant, il invite les journalistes à plus de professionnalisme. « Cet accompagnement de l'État vous engage vis-à-vis de nos concitoyens à encore plus de professionnalisme, au respect des règles d'éthique et de déontologie, et à votre implication citoyenne dans la consolidation de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et le développement de notre pays », recommande-t-il.

Pour ce faire, Sidi Touré appelle à la performance et la responsabilité des entreprises de presse. Face à la grandeur des défis de la presse, le ministre de la Communication et des Médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement, se dit déterminé à la faire rayonner.

Séance tenante, il a annoncé qu'un décret élargissant le champ d'intervention du Fsdp sera adopté en Conseil des ministres.

« Nous continuerons, par ailleurs, à renforcer les actions à vocations collectives des organisations professionnelles des médias et particulièrement celles à fort impact social pour le bien-être de la profession », a-t-il affirmé.

Remerciements et recommandations des récipiendaires

Après réception des subventions et dons du Fsdp, Patrice Yao, président du Gepci et Jean-Claude Coulibaly, président de l'Unjci, ont, au nom des récipiendaires, traduit leur gratitude au ministre Sidi Touré et au Fsdp.

Ils ont aussi fait des doléances entre autres "l'augmentation du fonds d'aide à la presse de 0,01% du budget" soit 8 milliards de francs, "attribution d'une subvention conséquente à la mutuelle Ms-Médias pour alimenter la caisse de solidarité".

Pose de première pierre de la salle de conférence Unjci

En marge de cette cérémonie, le ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré, a procédé à la pose de la première pierre de la salle de conférence de la maison de la presse et des bureaux. C'est un bâtiment R+1 financé par le Fsdp qui sera construit.

Selon N'Guessan Bernise, directeur exécutif du Fsdp, le coût de cet ouvrage (hauteur : 6,40 mètres) est estimé à 250 millions de francs.