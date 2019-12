Cote d'Ivoire: Première décoration nationale pour Alafé Wakili

El Hadj Alafé Wakili, directeur général de L'Intelligent d'Abidjan et promoteur de Afrikipresse, a été élevé au rang de Chevalier de l'Ordre du mérite de la Communication lors de la première édition de distinction des professionnels et personnalités du secteur de la Communication qui a eu lieu le mardi 17 décembre 2019, à Abidjan-II Plateau, en présence du ministre de la Communication et des Médias Sidi Tiémoko Touré .

Comme d'autres, il a été distingué pour sa contribution active au développement et ses actions pour le rayonnement et de promotion de la communication et des médias.

Il est journaliste depuis 25 ans, et patron de presse depuis 16 ans, après avoir créé l'intelligent d'Abidjan. Il a été l'un des plus jeunes rédacteurs en chef de Côte d'Ivoire, et l'un des plus jeunes patrons de presse.

Le patron de Socef Ntic , et Totem Communication, a reçu des prix et des distinctions en Côte d'Ivoire et à l'étranger au cours de sa carrière, mais l'ordre national du mérite de la Communication est sa première distinction en Côte d'Ivoire. Il a été également conseiller technique au ministère de la communication.

Après la cérémonie de distinction, Alafe Wakili a dit : « C'est ma première décoration nationale. On est satisfait. Je pense que c'est un début ».

Alafé Wakili, directeur général de Totem Communication, a également réitéré sa détermination à relever les challenges dans le domaine de la communication et des médias.

« Les nouveaux défis, c'est devenir officier, après Commandeur, avoir des grades plus élevés puis continuer à relever tous les challenges ». Il était accompagné de son épouse Nahomi Alafé.