Togo: Eric Dissama Pekeli - « Grâce à Telefood 2019, je vis une expérience particulière »

C'est l'homme qui fait l'homme, c'est connu. Pour avoir accepté volontiers mettre sa main à la pâte pour la mise en œuvre des projets Camp du futur et Simulgames dans le cadre de Telefood 2019, Eric Dissama Pekeli, gagnant du billet d'avion Lomé-Paris-Lomé de la grande Tombola Telefood 2019, est depuis le 09 Décembre dernier en France et précisément Bretagne, dans le Nord-Ouest du pays, où il est accueilli par l'établissement Le Nivot pour y découvrir l'agriculture bretonne, et acquérir des de nouvelles connaissances qui pourront l'aider dans la mise en œuvre de son projet.

Evoquant son séjour, il ne cache pas toute sa satisfaction. « Ma venue au lycée agricole LE NIVOT a été une aventure, une expérience toute particulière, me faisant découvrir l'agriculture sous un autre angle : la mécanisation agricole, l'élevage ovin, porcin et vache laitière, la gestion des exploitations, la foresterie... chaque jour, je participe aux cours et aux ateliers pratiques, une occasion pour moi de présenter le Togo d'une manière générale et surtout le secteur agricole togolais devant les élèves avec qui je discute beaucoup.

Chaque jour, on me confie à un professeur et ses élèves pour des travaux pratiques. Je dis whaoooo ... Grâce à l'opération Telefood, j'ai vécu une expérience incroyable, beaucoup de connaissance acquises en Agro-sylvo-pastoralisme et des relations durables ».

Avec une telle satisfaction, il a du mal à se priver de remercier les initiateurs de cette grande Tombola de Telefood 2019 dont il a été l'heureux gagnant.

« Merci aux promoteurs et que pareilles initiatives soient régulières pour donner la chance aux autres jeunes comme moi d'émerger et de découvrir de nouvelles choses », a-t-il aussi lancé, à quelques jours de la fin de son séjour en terre française, et de son retour au Togo la tête pleine d'expériences, de découvertes pour la réalisation de son projet.

Pour rappel, Eric Dissama Pekeli avait participé à l'opération Telefood 2019, initiative qui s'inscrit bien dans la dynamique du PND (Programme National de Développement), qui consiste à faire une collecte de don pour aider mille jeunes et femmes entrepreneurs agricoles dans leur projet à créer leur propre entreprise dans le secteur agricole et agroalimentaire.

Ainsi, pendant qu'il vit une belle aventure unique en Europe, grâce à ces dons et ceux des autres donateurs, plus de 1000 jeunes et femmes bénéficient des formations sur le Camp du futur ouvert depuis le 13 décembre 2019 à l'ENI Adéta dans la préfecture de Kpélé, une localité favorable aux cultures de rentes et aux cultures vivrières.