Congo-Kinshasa: 50 jeunes filles de Pakadjuma formées par l'ONG CREEIJ et Wallonie Bruxelles Internationale

A l'initiative de l'asbl belge GIRB et de l'ONG CREEIJ, un programme de formation en alphabétisation citoyenne vient d'être organisé à l'intention d'une cinquantaine des jeunes filles et des femmes vulnérables qui habitent le quartier Pakadjuma à Kinshasa.

Satisfaite de participer à cette action de renforcement des capacités, Mme Pascaline Zamunda, coordonnatrice de l'ONG CREEIJ, une ONG congolaise qui œuvre dans le cadre de la lutte, en a fait part au Phare, le lundi 16 décembre 2019.

A en croire Mme Pascaline Zamunda, ce programme de formation qui va s'étendre sur six mois, sera dispensé pendant quatre jours en raison de trois heures par semaine. Financé par le Centre Wallonie Bruxelles Internationale, ce programme a pour objectif de développer des compétences en communication et mieux faciliter des interactions au sein de la population.

Selon la coordonnatrice de l'ONG CREEIJ, ce programme de formation est important. Car, non seulement elle permet d'instaurer un climat favorable dans le cadre de la participation citoyenne à travers des pratiques et des initiatives d'actions communes entre la population stigmatisée et aussi les organismes communautaires.

Mme Pascaline Zamunda a en outre révélé que ce programme de formation fait suite à celui lancé en 2017, et qui était axé notamment autour de la lutte contre les violences sexuelles et la sensibilisation, ainsi que l'offre des services en planification familiale.

A l'occasion, elle a rappelé que le choix porté sur ce quartier s'est fait sur base d'une certaine catégorie de la population habitant cette agglomération et ses alentours, avant d'ajouter qu'il s'agit des femmes et jeunes filles en majorité en situation de transit de façon générale, venues d'ailleurs pour s'y installer et pratiquer la prostitution.

Pour la coordonnatrice de l'ONG CREEIJ, la situation des femmes et des filles de Pakadjuma est une interpellation, dans la mesure où la mission de cette organisation est d'œuvrer pour l'autonomisation, le respect des droits humains et la dignité humaine.