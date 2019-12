Congo-Kinshasa: Journée des inventeurs et innovateurs congolais - Le Gouvernement soutient 100 projets probants

Le Gouvernement congolais, par le truchement du ministère de l'Industrie et de la Recherche scientifique et innovation technologique, a organisé, ce mercredi 18 décembre 2019, la «master class de l'inventeur et de l'innovateur congolais», en la salle Blazon, du Fleuve Congo Hôtel, à 10 heures précises, dans le but de soutenir les inventeurs et innovateurs congolais de différents domaines, entre autres, l'environnement, la santé, la cosmétique, les nouvelles technologies et l'automobile.

Dix (10) premiers Lauréats ont été primés et nonante (90) autres ont reçu un financement devant leur permettre de poursuivre leurs recherches. Plusieurs projets ont été commercialisés sur place et un incubateur a été mis en place afin d'accompagner les projets concluants.

En vue de rendre effective la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de créer des emplois et des millionnaires congolais, le gouvernement congolais, par le speech de son Représentant, le Premier Ministre Sylvestre Ilunga Lunkamba, s'est engagé officiellement à soutenir cent (100) projets promoteurs devant réduire sensiblement le taux du chômage à travers toute l'étendue du pays. Hier, en effet, 11 millions de dollars ont été injectés dans la caisse de l'Etat aux fins d'accompagner les inventeurs et innovateurs. Dans son speech, Sylvestre Ilunga a indiqué qu'il est temps que le pays vibre au rythme des inventions et innovations, et non des bruits des kalachnikovs.

Incroyable mais vrai

"Master class de l'inventeur et de l'innovateur" devient ainsi une journée exceptionnelle grâce à laquelle les intelligences congolaises innovatrices pourraient sortir de l'ombre en vue de trouver les financements nécessaires. Une trentaine d'inventeurs a pu exposer ses projets. M. Muya, par exemple, a mis en place un dispositif permettant de produire du carburant grâce au traitement de déchets plastiques. De son côté, Massamba Kama Deba, ingénieur hors du commun, a inventé "super tige", un dispositif qui exécute les hymnes nationaux tout en faisant flotter concomitamment leurs drapeaux.

Oh ! Une autre invention prestigieuse est celle de M. Mabla Ferawi qui, lui, a émerveillé le public en présentant "Liloba", une application informatique qui permet de démarrer le véhicule grâce à votre parole et/ou votre voix. Vous devriez, au départ, l'installer sur votre téléphone et votre véhicule et, en cas de perte de clé de contact, votre voix fera démarrer la voiture.

Pour sa part, le Colonel Ndombi Zéphyrin, pionnier dans le service national a pu réussir à mettre un mettre en place une Eplucheuse mécanique de maniocs dénommée "Nzongo", avec la capacité de produire 5 tonnes de maniocs épluchés par jour.

Encouragements

De son côté, le Ministre de l'Industrie congolaise, Julien Kapuku, a encouragé les congolais, en général, et les inventeurs et innovateurs, en particulier, à retrousser les manches car, l'heure n'est plus à la parole. " 2020, c'est l'année des actions. Les paroles s'arrêtent en fin de ce mois de décembre. Au mois de janvier, nous commençons les actions. Les intelligences congolaises ne doivent pas dormir à la maison mais nous allons maintenant les extirper pour qu'elles créent des emplois", a-t-il indiqué.

A l'en croire, si chacun des inventeurs parvient à créer 10.000 emplois, le taux de chômage serait sensiblement réduit en Rd Congo.

Il a, en outre, fait savoir que "le gouvernement s'est engagé à faire le recensement des intelligences afin de les revendre au reste du monde. Le gouvernement fait la liaison entre les inventeurs et les consommateurs. Tous les cents inventeurs et innovateurs vont trouver des incubateurs. On ne va pas seulement donner des prix à ceux qui sont primés, mais les autres trouveront aussi un incubateur".

A présent, tout ce qui compte, c'est le sens du vrai patriotisme dans les hautes sphères de prise de décision en vue de booster le développement du pays, car, comme Julien Paluku l'a martelé, «l'heure est aux actions».