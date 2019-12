Congo-Kinshasa: Nouveau Directeur Général de la Télévision Catholique Elikya - Hugues Junior Kibau, une nomination bien méritée

Dans un décret portant restructuration du secteur de la communication dans l'Archidiocèse de Kinshasa publié mardi 17 décembre 2019, plus précisément à son article 4, le Cardinal Fridolin Ambongo Besungu a nommé Monsieur Hugues Junior Kibau Mpaswa, Directeur Général de la Télévision Catholique de Kinshasa.

Désormais la Radio Catholique Elikya et la Télévision Catholique Elikya sont fusionnées dans une même coordination appelée Service de la Communication de l'Archidiocèse de Kinshasa, chapeauté par Abbé Péguy Lumwene.

C'est avec joie que les téléspectateurs de la Radiotélévision Catholique Elikya, RTCE ont reçu cette nomination tant méritée du Co-initiateur de la tranche matinale "Une idée, Un plus" en la personne de Monsieur Hugues Junior Kibau, appelé affectueusement "Ndeko Hugues". Cette promotion est le fruit d'un travail abattu depuis tant d'années au service de l'Eglise Catholique Romaine de Kinshasa. C'est la reconnaissance des actions et la concrétisation d'un parcours remarquable, fait de compétence, de professionnalisme et de sens du dialogue au sein de la profession depuis plusieurs années.

Zoom sur Hugues Kibau

Originaire du Grand Bandundu, Hugues Junior Kibau Mpaswa est né le 12 Décembre, cadet du Couple Kibau. Il a fait ses études au collège Boboto, ex Albert 1er et a obtenu son diplôme de licence à l'Université Catholique du Congo en Sciences de l'Information et de la Communication. Après un passage à Raga Télévision avec Narsis, Hugues est arrivé à la RTCE le 24 décembre 2008. Plus connu dans sa tranche matinale "Une Idée, Un plus et Une Idée, plus family".

Commençant par être un simple journaliste reporter, il a gravi les étapes de sous-directeur des programmes, directeur des programmes et aujourd'hui Directeur Général. Hormis la tranche matinale, Hugues Kibau présente le Journal Télévisé et anime l'émission Basango ya Archidiocèse. Le nouveau DG de la TCE, au-delà d'être journaliste, dispense le cours et dirige des travaux de fin des cycles des étudiants de l'Institut Facultaire du Développement, IFAD.

Plein succès.