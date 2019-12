Congo-Kinshasa: Les pôles de 2023

Les échéances électorales de 2023 sont sur toutes les lèvres. Des officines politiques s'activent de partout. Le paysage politique congolais est dominé par trois pôles ou blocs.

Le tout premier bloc c'est le FCC-CACH. Cette coalition au pouvoir est cimentée par un accord rendu public un certain 29 juillet 2019 au Fleuve Congo en vue de gouverner ensemble cet immense pays. D'ores et déjà, une équipe gouvernementale a été mise en place et la RDC s'est dotée de son tout premier budget sous l'ère Tshisekedi. Cette famille politique entend poursuivre le partage du gâteau notamment, se répartir des postes dans les entreprises du portefeuille, dans la diplomatie, de même que dans la petite territoriale. Une mise en place concertée a été annoncée lors du discours sur l'état de la nation.

Cependant, rien ne se dessine encore clairement quant aux ambitions des leaders de ce camp politique. Sauf qu'à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le PPRD, l'ex-parti présidentiel, s'est prononcé sur la représentation de son président national, Joseph Kabila, à la Présidentielle de 2023. Celui-ci a récemment effectué le déplacement de Kisantu pour plancher aux côtés d'autres membres du FCC sur la politique de proximité en vue de gagner haut la main les prochaines élections. Par contre, le CACH, créé par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, n'exprime pas encore ses ambitions par stratégie, de l'avis de certains. D'autres déclarent que le fils du Sphinx de Limete, soutenu par la base de son parti UDPS et la communauté internationale, ne servira plus de marchepied à Kabila et son groupe.

Le deuxième pôle est constitué de la Coalition Lamuka qui méconnaît la présidence de Félix Tshisekedi. Cette frange de l'opposition radicale réclame même des élections anticipées et des réformes structurelles et profondes. L'homme de la «vérité des urnes», Martin Fayulu, vient d'annoncer son message à la nation pour ce 30 décembre 2019. Des actions de grande envergure sur terrain sont envisagées. Même si des milieux généralement bien informés affirment que Bemba et son MLC frappe à la porte du FCC. Tout est possible en politique.

Enfin, le troisième pôle c'est le méga parti «Ensemble pour la République» de Moïse Katumbi qui vient de voir le jour à Lofoi dans le Haut-Katanga. Ce bloc reconnaît Félix Tshisekedi comme Président de facto mais réclame des réformes de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et de la Cour Constitutionnelle. La création de cette formation politique laisse donc présager l'éclatement de Lamuka et un éventuel rapprochement avec le FCC.

En politique, les alliances se font et se défont. D'ici 2023, le paysage politique congolais connaîtra d'autres turbulences, sera secoué par des vents violents. Mais, est-ce que le bien-être du peuple congolais sera-t-il au cœur de l'action politique ? C'est la question lancinante.