Algérie: Belabed - "Les résultats du premier trimestre meilleurs que ceux de l'année passée"

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé mercredi à Alger que les résultats du premier trimestre de l'année scolaire 2019/2020 étaient "meilleurs que ceux enregistrés l'année passée, en dépit des rumeurs relayées".

Dans une déclaration à la presse, en marge du séminaire des présidents de commissions wilayales des observateurs aux concours professionnelles session décembre 2019", M. Belabed a précisé que les résultats du premier trimestre de l'année scolaire 2019/2020 étaient "meilleurs que ceux enregistrés l'année passée".

Les détails des résultats seront révélés une fois l'évaluation achevée, a indiqué le ministre, faisant état de plus de "500.000 enseignants ayant accompli leur devoir malgré la situation sensible par laquelle passe le pays".

A propos des sit-in organisés par la Coordination des professeurs d'enseignement primaire (PEP) ces dernières semaines, M. Belabled a salué "l'attitude des instituteurs du cycle primaire, et par extension tous les professeurs qui ont fait preuve de calme et de sagesse", assurant que son département s'attèle à améliorer la situation socioprofessionnelle des enseignants et à garantir une meilleure prise en charge avec l'aide du partenaire social.

Et afin de "garantir l'encadrement nécessaire avant la reprise des élèves en début d'année", la prochaine rentrée scolaire a été fixée au 13 septembre 2020, et les examens de fin d'année ont été avancés.

A noter que le département de l'Education nationale avait arrêté le calendrier des examens scolaires nationaux session 2019/2020, de façon à organiser l'examen de fin du cycle primaire le 28 mai 2020, celui du Brevet de l'enseignement moyen (BEM) du 1 au 3 juin 2020 et les épreuves du baccalauréat du 7 au 11 juin 2020.

De surcroît, l'inscription aux examens nationaux s'effectue cette année et pour la première fois via la plateforme numérique en l'espace d'une semaine contrairement à l'ancien mode d'inscription depuis les cybercafés qui perdurait autrefois plus d'un mois.

Plus explicite, M. Belabed a relevé le taux 95% des inscriptions des élèves des trois paliers d'enseignement une semaine après le lancement de cette opération.

En chiffres, quelque 2.148.000 candidats sont concernés par les examens scolaires nationaux au titre de l'année scolaire 2019/2020, dont 852.000 petits inscrits à l'examen de fin du cycle primaire (Cinquième), 667.000 adolescents au BEM et 628 candidats au Bac.